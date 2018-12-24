Разбойник с ножом в лифте отобрал золотые серьги и 650 рублей у пенсионерки в Новосибирске

В Новосибирске раскрыт разбой, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области сегодня, 24 декабря.

21 декабря в 11.35 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в лифте одного из жилых домов Горского микрорайона, угрожая 60-летней женщине ножом, отобрал у нее золотые серьги и деньги в сумме 650 рублей. На место преступления выехала следственного-оперативная группа.

Выяснив приметы нападавшего, сотрудники уголовного розыска установили его личность – потерпевшая опознала его по фотоучетам ранее судимых граждан. Установив место жительства подозреваемого – 45-летнего жителя Ленинского района, ранее судимого за умышленное причинение легкого вреда здоровью, – полицейские задержали его и доставили в дежурную часть.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия»), проводится расследование. Сотрудники полиции проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.

Видео ГУ МВД по НСО



Всех пострадавших от действий данного гражданина, а также располагающих какой-либо информацией о совершении им противоправных действий, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 232-17-18, 232-16-45, 232-27-05, 232-64-81, 232-64-79.