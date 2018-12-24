Потеплело до плюс 24 градусов в детской поликлинике Бердска

Нормализовался температурный режим в центральной детской поликлинике горбольницы Бердска. Об этом на совещании чиновников 24 декабря доложила замглавврача бердской ЦГБ Надежда Шахатова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители жаловались на холод в центральной детской поликлинике. Температура там не повышалась выше 8 градусов мерзли и врачи, и маленькие пациенты. По словам главврача бердской горбольницы Юрия Краморова, холод в детской поликлинике, был связан с неправильной подачей тепла. С проблемой разбирались сотрудники Комбината бытовых услуг и АХЧ ЦГБ. Холодно только на втором этаже поликлиники, во всех остальных отделениях горбольницы тепло. Для того, чтобы педиатры и их маленькие пациенты не мерзли, в кабинетах установили электрообогревате

Сотрудники КБУ и горбольницы провели осмотр оборудования в детской поликлинике. Подрядчики, проводившие капремонт в здании, сделали регулировку системы, которая не входит в городскую систему по теплоснабжению.

Проблема, связанная с балансировкой системы отопления, была устранена. По словам Надежды Шахатовой, утром температура в помещении детской поликлиники составила 24 градуса.