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Как избежать похмелья в Новый год

Самый простой совет — не пить совсем. Но если хочется, то следует плотно поесть за 3-4 часа до застолья.

24.12.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Как избежать похмелья в Новый год

Новый год может быть безалкогольным

Для того чтобы 1 января после застолья с алкогольными напитками чувствовать себя бодрым и здоровым, следует соблюдать ряд рекомендаций. О них РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения столицы Вера Шастина.

«Самый простой совет — не пить совсем. И некоторые семьи следуют этому совету, наливая в фужеры безалкогольные газированные и негазированные напитки, в том числе домашнего приготовления. Ведь залог отличного настроения и веселого праздника — это радость общения с близкими и родными людьми. Но Новый год — праздник особенный, и хотя бы бокал шампанского во время боя курантов поднимет почти каждый россиянин. Что можно посоветовать тем, кто хочет 1 января помнить о прекрасных моментах новогоднего праздника и провести праздничный день без головной боли и активно? До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год. Стоит также хорошо поесть за три-четыре часа до застолья», — рассказала Шастина РИА Новости.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «Как избежать похмелья в Новый год»

    А что если, хотя бы один раз в жизни, вообще ни капли спиртного в рот не лить??? Гарантирую, похмелья(отравления спиртным) точно не будет!!! А у кого-то глядишь и семья не развалится…..

    Thumb up 0 Thumb down 1

    • Аноним

      «А что если, хотя бы один раз в жизни, вообще ни капли спиртного в рот не лить??? Гарантирую, похмелья(отравления спиртным) точно не будет!!! А у кого-то глядишь и семья не развалится…..»

      Ни в коем случае! Вы что решили, хозяев алкомаркетов по миру пустить? Совести у вас нет! На что их владельцы в тай поедут?

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