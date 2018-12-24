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Как избежать похмелья в Новый год
«Как избежать похмелья в Новый год»
А что если, хотя бы один раз в жизни, вообще ни капли спиртного в рот не лить??? Гарантирую, похмелья(отравления спиртным) точно не будет!!! А у кого-то глядишь и семья не развалится…..
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«А что если, хотя бы один раз в жизни, вообще ни капли спиртного в рот не лить??? Гарантирую, похмелья(отравления спиртным) точно не будет!!! А у кого-то глядишь и семья не развалится…..»
Ни в коем случае! Вы что решили, хозяев алкомаркетов по миру пустить? Совести у вас нет! На что их владельцы в тай поедут?
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