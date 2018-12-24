«Как избежать похмелья в Новый год»

Для того чтобы 1 января после застолья с алкогольными напитками чувствовать себя бодрым и здоровым, следует соблюдать ряд рекомендаций. О них РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения столицы Вера Шастина.

«Самый простой совет — не пить совсем. И некоторые семьи следуют этому совету, наливая в фужеры безалкогольные газированные и негазированные напитки, в том числе домашнего приготовления. Ведь залог отличного настроения и веселого праздника — это радость общения с близкими и родными людьми. Но Новый год — праздник особенный, и хотя бы бокал шампанского во время боя курантов поднимет почти каждый россиянин. Что можно посоветовать тем, кто хочет 1 января помнить о прекрасных моментах новогоднего праздника и провести праздничный день без головной боли и активно? До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год. Стоит также хорошо поесть за три-четыре часа до застолья», — рассказала Шастина РИА Новости.

Источник: РИА Новости