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Беспредел: Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом

Военнослужащие заселились в здравницу под предлогом введенного на Украине военного положения и разорили ее.

24.12.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Беспредел: Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом
Украинские военнослужащие разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат, в который заселились под предлогом военного положения, соответствующей записью в Facebook поделился экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В распоряжении Журавко оказалась жалоба директора пострадавшей базы отдыха на имя военного прокурора Южного региона Украины. В документе утверждается, что 30 ноября на базу отдыха в Геническом районе Херсонской области пришли военнослужащие, представившиеся бойцами 57-й бригады ВСУ, которые заявили, что будут там проживать в связи с введением в стране военного положения.

Со слов военных, такое распоряжение они получили от своего командования, и оно было согласовано с главой Генического района Александром Воробьевым.

«Через два дня, прибыв посмотреть, как проживают военнослужащие, я заметил, что из двух номеров полулюкс исчезли плазменные телевизоры Samsung с экранами 50 дюймов стоимостью более 12 тысяч гривен (около 30 тысяч рублей – ред.) каждый, купленные только перед этим сезоном. Также исчезли некоторые менее ценные предметы, перечень которых есть в полиции. Было разбито витражное стекло в холле администрации. На базе и в номерах был беспорядок, пустые бутылки из-под алкоголя», — говорится в жалобе.

Украинские военные, по словам директора, никак не прокомментировали случившееся.
«На мой вопрос, в чем заключаются их задачи на базе, они ответили, что это военная тайна», — отметил руководитель базы.

По его словам, заявление в полицию результатов не дало: уголовное дело открыто не было, никакие меры правоохранителями не предпринимались.

Военное положение на Украине было введено после инцидента в Керченском проливе в конце ноября, когда украинские корабли нарушили границу России и были задержаны пограничниками. В Кремле считают, что провокация Киева в Черном море могла быть связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Клевещет на защитников Родины. Особенно умиляет
    упоминание пустых бутылок из-под алкоголя.
    Он ожидал, что ему оставят там несколько ящиков бургундского?
    Плазму пожалел. Бойцы должны были харчуваться чi нi ?

    Thumb up 0 Thumb down 2

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