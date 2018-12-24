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Отправившая чиновничьих детей вместо детей из бедных семей в Турцию чиновница уволилась

Глава администрации брянских Клинцов сообщил, что проводилась прокурорская проверка, касающаяся недостаточного информирования населения о поездках.

24.12.2018 Фото: pixabay 5 коммент.
 
Отправившая чиновничьих детей вместо детей из бедных семей в Турцию чиновница уволилась

В Турции загорали отнюдь не дети из малоимущих семей

Заместитель главы администрации по социальным вопросам города Клинцы (Брянская область), курирующая отправку группы детей на бесплатный отдых в Турцию, уволилась с работы, а начальник отдела образования получила выговор после проверки прокуратуры. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил глава администрации Клинцов Александр Морозов.

«Проводилась прокурорская проверка, было представление в адрес главы администрации, по результатам рассмотрения которого был вынесен выговор начальнику отдела образования, а заместитель, курирующий социальные вопросы и занимавшийся формированием группы, ушла в отставку», — сказал он, добавив, что замечания прокуратуры касались недостаточного информирования населения о поездке в Турцию.

Морозов также сообщил, что делегация детей для бесплатной поездки в Турцию формировалась муниципалитетом в соответствии с требованиями Международного благотворительного фонда имени Андрея Карлова.

«Было письмо от президента фонда Марины Карловой с просьбой о том, что с 20 по 27 марта 2018 года в городе-побратиме Демре будет проходить мероприятие по увековечиванию памяти Андрея Геннадьевича Карлова, а именно открытие улицы, названной его именем и открытие памятника в его честь. На эти мероприятия приглашалась официальная делегация от города Клинцы в составе 50 юнармейцев и руководства города для принятия участия», — пояснил Морозов, добавив, что состав группы формировался муниципальными властями.

По его словам, в Турцию было отправлено более 40 активистов «Юнармии» и несколько волонтеров, в частности, дочь мэра Клинцов, которая является победителем спортивных соревнований и также подходит под требования фонда.

«Детей чиновников может было трое, в том числе — дочка главы города, которая является волонтером и многократным победителем спортивных соревнований, как и требовали участия в делегации», — сказал он.

Ранее брянские СМИ сообщили, что в марте 50 детей из города Клинцы бесплатно съездили в турецкий город-побратим Демре за счет международного благотворительного фонда имени Андрея Карлова (погибшего посла РФ в Турции), при этом большинство из них были детьми чиновников. Губернатор Александр Богомаз назвал недопустимым поведение чиновников, проверку информации начала детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова, разобраться в ситуации также просит руководство партии «Единая Россия».

В Клинцах жили бабушка и дедушка погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова, и он часто бывал там в детстве. Дипломат за несколько лет до смерти говорил, что хочет найти в Турции город-побратим для Клинцов для развития социальных и экономических программ. В конце ноября 2017 договор о побратимстве был подписан с Демре. Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре.

Источник: ТАСС


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Но так бы и сказала вдова,что фонд организован для детей чиновников и пристебаев,Для самой нищей верхушки нашего общества,Напрочь отбила жалость к погибшему послу и созданному фонду,еще поди и деньги собирали на благие дела

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  2. Я

    а государство вас не просило рожать нищебродов 8)

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    • Аноним

      Вот как раз наш ребенок и был награжден путевкой в черноморский лагкрьПутевка бесплатная,а вот за самолет пришлось платить,кстати мама воспитывает ребенка одна

      Thumb up 2 Thumb down 0

      • Аноним

        «Вот как раз наш ребенок и был награжден путевкой в черноморский лагкрьПутевка бесплатная»

        Вы случайно не родственница чиновника? А то мало ли? Чиновники и их дальние родственники нынче, просто образец скромности…..

        Thumb up 2 Thumb down 0

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