Нет денег на здравоохранение у Магадана

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на пресс-конференции по итогам уходящего года ответил на болевые вопросы о развитии территории. В ней принимали участие представители всех СМИ региона, Магадана и городских округов. В первую очередь речь зашла о здравоохранении и его финансирования, новых больницах и сокращениях, сообщает РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ».

Вопросы здравоохранения — одни из самых злободневных для нашего региона. Еще летом выяснилось, что на нужды медицины, лекарства и зарплаты, не хватает порядка полутора миллиардов рублей, тогда были приняты меры, чтобы снять остроту вопроса, напомнил Сергей Носов. Когда принималось решение о дополнительных заимствованиях, областная дума поясняла, что предел займов достигнут, и Бюджетный кодекс более не позволяет брать кредиты.

Губернатор заверил, что зарплата врачам будем выплачена полностью, и уже сейчас все средства доведены до учреждений здравоохранения, включая дополнительное финансирование, потребность в котором возникла в декабре из-за того, что средняя зарплата по промышленности, от которой зависит соотношение зарплаты бюджетных категорий, оказалась выше. То же касается и образования. Этого требует «дорожная карта» по выполнению Указа Президента №204.

«Главная проблема здравоохранения — это его качество и экономика отрасли. В Магаданской области один из самых высоких в стране коэффициентов совмещения у врачей – 3,6, и при этом большой перерасход средств. По официальным данным, по укомплектованности врачами колымские больницы и поликлиники – третьи в России. С такими данными хочется разобраться, кто числится на этих ставках, — отметил Сергей Носов. – Для уменьшения дефицита в отрасли меры были приняты: сначала индекс бюджетных расходов по обязательному медстрахованию был ограничен тремя единицами, его увеличили в полтора раза, с учетом особенности территории, но оказалось, что и этих средств недостаточно. Однако, при признанию руководителя территориального фонда ОМС, соседние регионы смогли уложиться в новые лимиты, а заявки колымских медучреждений на три миллиарда рублей превышают допустимый порог.

Многие не анализируют свои затраты и не представляют отчеты за использование выделенных средств, — продолжил Сергей Носов. – В этом вопросе есть недопонимание. На сегодняшний момент составлен комплекс мероприятий, призванных повысить эффективность работы медицинских учреждений. И на первом месте должен быть врач. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова обещала поддержку в том, что касается повышения квалификации медицинских специалистов региона и решения проблемы дефицита кадров. Разговоры о том, что какие-то больницы закрываются или врачей будут сокращать — это не более чем паника. Есть вопросы к системе закупок, к компетенции руководителей. Кое-где нет логики в том, что на 57 коек у главврача четыре заместителя. Этого в российском Минздраве не понимают, хотя мы знаем, почему так сложилось».

Глава региона вновь напомнил о то, как в ответ на письмо граждан в Сусуман ездил министр здравоохранения области, чтобы развеять слухи о закрытии районной больницы. Он не смог попасть в пищеблок и ряд других помещений, они были закрыты, по журналу было занято 25 коек, а по факту лежало восемь пациентов, при нехватке средств. Это вопрос управления, врачи там намерены работать дальше. По федеральным нормативам в районных центрах полагается четверть ставки узких специалистов, однако их принимают на ставку, и они и в дальнейшем продолжат работу на тех же условиях.

«В окружных центрах медицина должна быть сильной. Проблема – в управлении ресурсами, которых не хватает. Врачи, приехавшие по контракту, жалуются на неисполнение обязательств перед ними. Кроме того, полагаю, что и вопрос проживания для них можно решить за счет рационального использования свободных площадей, принадлежащих медучреждениям, — продолжил глава территории. — Магаданская область будет участвовать в ряде программ, которые касаются обновления ФАПов, переподготовки врачей, обновление материально-технической базы медучреждений».

В ближайшее время должно начаться строительство нового роддома в Магадане, проектно-сметную документацию сдадут на экспертизу в марте, чтобы к маю завершить все процедуры и в июне начать строительство, чтобы показать Минздраву, что Магаданская область выполняет графики. Финансирование из госбюджета подтверждено. Роддом будет обладать функциям перинатального центра, который по федеральным нормативам Колыме не полагается, однако соответствующее оснащение там будет.

Кроме того, уточняются параметры медико-технической документации для окончания ремонта онкоцентра.

Проект нового хирургического корпуса Магаданской областной больницы будет готов к концу 2019 году, чтобы добиваться финансирования строительства на 2020 год.

Что касается поликлиник, то для них готовится программа преобразования, оптимизация расходов и повышение эффективности. Может быть, чем капитально ремонтировать несколько старых зданий, лучше построить одно новое по современным технологиям, уверен глава региона. Программа предполагает уровень подготовки врачей, качество оборудования, и состояние зданий, и цифровизацию управления, что повышает контроль и прозрачность всех процессов и наблюдения за пациентами. Продолжится и внедрение программы «Бережливая поликлиника». Программа может быть растянута на годы с поддержкой федерального Минздрава. Сейчас по расчеты на нужды здравоохранения не хватает 1,9 млрд рублей, и для полевению помощи то Правительства необходимо обоснование всех наших потребностей, и этому придется учиться.