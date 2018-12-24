За взятки реальные 3 года колонии получила сотрудница Ростехнадзора в Новосибирске

21 декабря Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении главного государственного инспектора Новосибирского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Ростехнадзора 37-летней Марии Усмановой.

Она признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.2 ст.290 УК РФ (получение взятки), с00бщили в прокуратуре Новосибирской области.

В суде установлено, что со 2 декабря 2016-го по 8 апреля 2017 года чиновница лично получала взятки в виде денег за совершение действий, входящих в ее служебные полномочия в пользу представляемых ею лиц.

Она способствовала оформлению и принятию положительных решений в выдаче акта осмотра тепловой энергоустановки и разрешения на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки различных организаций.

Усманова в судебном заседании вину в инкриминируемом деянии не признала, указав, что деньги занимала у взяткодателя.

Суд приговорил Усманову к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 250 тыс. рублей, предоставив ей отсрочку от реального отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

По информации Следственного комитета Усманову обвиняли в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ. Общая сумма полученных взяток составила более 140 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.