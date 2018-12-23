Фото: Горка в снежном городке Микрорайона опасна!

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Судя по перилам, поставили прошлогоднюю. Позор чересчур экономной Администрации. В детстве моём, горки на Новый год ставили всегда новые! Не такие уж большие деньги, потраченные на ребятишек.
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