Вместо детей из бедных семей в Турции загорали дети брянских чиновников за счет меценатов
Глава Клинцов Олег Шкуратов не видит никакой проблемы в этой ситуации, поскольку отдыхали дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, а среди них оказалась и дочь самого мэра, та как она победила в соревнованиях по легкой атлетике.
Дети брянских чиновников отдохнули за счет благотворителей
Дети чиновников из города Клинцы, Брянская область, отдохнули в Турции за счет благотворительного фонда. Соответствующую информацию распространил региональный портал “Клинцы.Инфо”.
По данным издания, в марте 2018 года 50 местных детей съездили на отдых в турецкий город Демре, ставший побратимом Клинцов. Поездка была оплачена из средств Фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова, который считал Клинцы своей второй родиной. Благотворительный фонд оказывает помощь несовершеннолетним, находящимся в трудных жизненных ситуациях, а также детям с тяжелыми заболеваниями.
В реальности, как утверждает портал, на отдых отправились дети чиновников, депутатов и сотрудников правоохранительных органов.
В прокуратуре Клинцов сообщили изданию «Брянские новости», что при распределении бесплатных путевок были допущены нарушения. В частности, местных жителей не уведомили об этой акции благотворительного фонда, а дети для поездки отбирались властями по собственному усмотрению, пояснили в надзорном ведомстве.
Глава Клинцов Олег Шкуратов в интервью изданию «Брянск Today» заявил, что не видит никакой проблемы в этой ситуации, поскольку в Турцию, по его словам, поехали дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, общественной деятельности, среди них оказалась и дочь Шкуратов, поскольку она, по словам мэра, является победителем и призером соревнований по легкой атлетике.
Бывшая заммэра Клинцов Людмила Лубская в интервью «Клинцам.Инфо» заметила, что дети работников администрации также являются жителями Клинцов.
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Согласен с товарищем Шкуратовым, дети российских чиновников исключительные уникумы, в детстве проявляют спортивные успехи, да и учёба прёт, а к 20-30 годам уже становятся миллионерами, банкирами, владельцами многочисленной недвижимости и прочих высокодоходных активов, а всё почему? Потому, что талантливы от природы! Особенно в ресурсном и банковском бизнесе. И вот почему бы не поддержать детские таланты и не послать на отдых в Турцию за счёт меценатов
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Это называется Наследственность.
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Как мерзко ведут себя некоторые чиновники. А в отношении детей, даже не знаю как это обозвать.
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Как мерзко ведут себя некоторые чиновники. А в отношении детей, даже не знаю как это обозвать.
Господи кто спасёт нашу великую страну — за что ей такие страдания.
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