Смертельное ДТП: устанавливается личность погибшей в столкновении Toyota и Nissan девушки в Новосибирске

22 декабря в 00.20 мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Примера» двигался по улице Ватутина. В пути следования у дома № 34/1 по улице Ватутина он совершил столкновение со встречным автомобилем «Тойота Пробокс» под управлением 36-летнего жителя Новосибирска, сообщаеь МВД по НСО.

В результате аварии от полученных травм на месте скончалась пассажирка автомобиля «Тойота Пробокс» — неустановленная женщина около 25-30 лет. В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести госпитализированы двое пассажиров автомобиля «Тойоты Пробокс» — молодой человек и девушка в возрасте 23 лет. Также в медицинское учреждение обращался 26-летний пассажир автомобиля «Ниссан Примера». Он осмотрен врачами и отпущен домой.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего, устанавливают личность погибшей женщины.