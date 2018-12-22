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Смертельное ДТП: устанавливается личность погибшей в столкновении Toyota и Nissan девушки в Новосибирске

В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести госпитализированы двое пассажиров автомобиля «Тойоты Пробокс» — молодой человек и девушка в возрасте 23 лет.

22.12.2018 Фото: ГУ МВД по НСО 2 коммент.
 
Смертельное ДТП: устанавливается личность погибшей в столкновении Toyota и Nissan девушки в Новосибирске

В Кировском районе произошло ДТП со смертельным исходом

22 декабря в 00.20 мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Примера» двигался по улице Ватутина. В пути следования у дома № 34/1 по улице Ватутина он совершил столкновение со встречным автомобилем «Тойота Пробокс» под управлением 36-летнего жителя Новосибирска, сообщаеь МВД по НСО.

В результате аварии от полученных травм на месте скончалась пассажирка автомобиля «Тойота Пробокс» — неустановленная женщина около 25-30 лет. В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести госпитализированы двое пассажиров автомобиля «Тойоты Пробокс» — молодой человек и девушка в возрасте 23 лет. Также в медицинское учреждение обращался 26-летний пассажир автомобиля «Ниссан Примера». Он осмотрен врачами и отпущен домой.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего, устанавливают личность погибшей женщины.

Смертельное ДТП: устанавливается личность погибшей в столкновении Toyota и Nissan девушки в Новосибирске Смертельное ДТП: устанавливается личность погибшей в столкновении Toyota и Nissan девушки в Новосибирске


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Водитель пробокса как?

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  2. Аноним

    Он мог бы многое обьяснить.

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