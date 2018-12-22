О третьей мировой войне из-за конфликта в Керченском проливе заявляет Daily Express

Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком «Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам».

В статье говорится, что российский фрегат движется в сторону Азова на фоне угрозы «третьей мировой войны между Москвой и Украиной». При этом в публикации не сказано, что корабль находится в российских территориальных водах. В качестве иллюстрации к материалу использован коллаж, на котором изображен нахмурившийся президент России Владимир Путин на фоне моря.

Автор упоминает и об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, однако умалчивает причину произошедшего – нарушение российской границы. Кроме того, приводятся неточные данные о количестве задержанных и получивших ранения.

«Напряженность в регионе высока после того, как 25 ноября военные корабли Владимира Путина открыли огонь по трем украинским кораблям в Черном море. Российские войска задержали 23 украинских моряка, ранили не менее шести (24 человека были задержаны, трое ранены – Прим. ред.) и обвинили их в «незаконном» маневрировании во время прохода через Керченский пролив», – отмечается в статье.