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От российского самолета Sukhoi Superjet 100 отказывается Европа

За рубежом SSJ-100 эксплуатируется в Мексике и Ирландии, крупнейший эксплуатант в России — «Аэрофлот».

22.12.2018 Фото: Flickr 3 коммент.
 
От российского самолета Sukhoi Superjet 100 отказывается Европа

SSJ-100 — первый гражданский самолет, разработанный в РФ. Он относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии — 4,4 тыс. км, вместимость — 98 пассажиров

Производитель самолетов SSJ-100 «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и ирландская авиакомпания CityJet могут разорвать сотрудничество в 2019 году, заявил президент российской компании Александр Рубцов.

Ранее авиакомпания Brussels Airlines, которая брала в субаренду самолеты SSJ-100 у CityJet, сообщила о своем решении отказаться от бортов.

«По CityJet у нас ситуация следующая: они свою бизнес-модель поменяли, как вы знаете, они ушли от программы полетов в Лондон-Сити и перешли на модель «мокрого» лизинга с компанией Brussels Airlines и не только. Поэтому мы, видимо, будем диверсифицировать наш контракт, потому что предыдущие договоренности были одни, а жизнь повернулась другим образом. Поэтому не исключаем, что в судьбе этого контракта могут быть разные повороты. Скорее всего, ясность с ними будет в первом квартале», — сказал Рубцов.

«Мы исходим из того что CityJet — это хорошая история, но мы не исключаем того, что можем и закончить нашу историю взаимоотношений, если мы не придем к какому-то иному варианту… Мы находимся с ними в переговорном процессе, но не исключаю, что мы можем в следующем году эту тему завершить», — заключил он.

Соглашение о поставках ирландскому перевозчику 15 самолетов SSJ-100 было заключено в октябре 2015 года с завершением поставок до конца 2019 года и опционом еще на 16 лайнеров. В сделке тогда также приняли участие ВЭБ и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР.

SSJ-100 — первый гражданский самолет, разработанный в РФ. Он относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии — 4,4 тыс. км, вместимость — 98 пассажиров. Производство SSJ-100 началось в 2011 году. За рубежом SSJ-100 эксплуатируется в Мексике и Ирландии, крупнейший эксплуатант в России — «Аэрофлот».Поставки SSJ-100 Adria ГСС рассчитывают начать поставки самолетов SSJ-100 словенской авиакомпании Adria Airways в апреле следующего года. Перевести рамочный договор в твердый контракт ГСС планирует в первом квартале 2019 года.

«Мы работаем над этим [подписанием твердого контракта с Adria]. Я думаю, что в первом квартале следующего года мы должны будем уже выйти на контрактацию, я думаю, может даже раньше — в феврале, потому что у нас по плану первые поставки в апреле», — сказал он.

В конце ноября стало известно, что ГСС и Adria Airways подписали соглашение о намерениях на приобретение 15 самолетов SSJ100. Тогда сообщалось, что поставки планируются с 2019 года. Также стороны подписали соглашение о создании совместного предприятия по техобслуживанию и ремонту SSJ100 в аэропорту Ljubljana Airport.

Об авиакомпании

Adria Airways была основана в 1961 году, сейчас выполняет около 200 рейсов в неделю. База авиакомпании находится в аэропорту Любляны. Парк авиакомпании состоит из 19 самолетов, Adria эксплуатирует AirbusA319, Bombardier CRJ-700 и -900 и Saab 2000.

Как сообщал в интервью ТАСС в середине 2017 года занимавший в то время пост президента ГСС Владислав Масалов, контракт с Adria обсуждался с 2017 года. По его словам, речь шла о поставке 12 самолетов.

Последний раз ГСС и европейский перевозчик подписывали контракт на поставку самолетов в 2015 году — тогда ГСС и CityJet договорились о поставках 15 самолетов. Позже CityJet передала часть парка в лизинг брюссельской Brussels Airlines.

SSJ-100 — первый гражданский самолет, разработанный в РФ. Он относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии — 4,4 тыс. км, вместимость — 98 пассажиров. Производство SSJ-100 началось в 2011 году.

Поставки SSJ-100 Interjet

ГСС планирует уточнить сроки поставок восьми самолетов мексиканской Interjet до конца 2018 года. «Мы принципиально об этом договорились, мы должны окончательно решить вопрос по силовым установкам. Они ведут активные переговоры с ОДК и с PowerJet [производят двигатель для SSJ-100]. Как только они достигнут договоренности, я надеюсь, мы уже запустим полностью эту программу. Есть надежда, что до Нового года мы точки над i поставим, позиции сторон сблизились», — сказал Рубцов.

По его словам, Interjet также рассматривает вариант сдачи бортов в субаренду другим авиакомпаниям.

«В том числе такой вариант рассматривается, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Спрос на этот самолет есть — и в Латинской Америке, и других странах. Поэтому мы, естественно, будет им помогать в этой работе — по размещению самолетов на других рынках с тем, чтобы компания продолжала их эксплуатацию».

Он добавил, что все эти 15 самолетов находятся в собственности Interjet, а не в операционном лизинге.

Контракт с тайской авиакомпанией

«Гражданские самолеты Сухого» планируют до конца 2018 года заключить сделку на поставку шести самолетов с создаваемой авиакомпанией в Таиланде.

«У нас сейчас в Таиланде намечается тоже сделка — в конце этого года объявим о ней публично — с новой компанией, вновь созданной. Если там все пойдет нормально, там пока речь о шести самолетах. Там, видимо, будет создан склад для обслуживания самолетов в Азиатском регионе», — сказал он.

Как ранее в пятницу сообщил Рубцов, ГСС в 2019 году планирует поставить заказчикам 28 самолетов.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Новый мэр

    Всё приплыли

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  2. Гость

    «Эфффективные манагеры» зарезали авиапром СССР, который выпускал и эксплуатировал в «Аэрофлоте» самолёты с самой низкой аварийностью! Авиалинии связывали все областные центры, а также и многие населённые пункты в сельской местности. От Ан-2 и Як-12 — для села, до Ту-114, Ту-154, Ил-62 — для дальних и межонтинентальных перелётов — это всё Советский Авиапром! Между Москвой и Ленинградом, например, самолёты (Ту-134 и Як-42) вылетали каждые 20-30 минут! Билет стоил 17 рублей. Из городского аэропорта Новосибирска по деревням НСО летали вездесущие Ан-2, как сегодня по Бердску городские маршрутки! Например, до Барабинска или Куйбышева билет стоил 4-6 рублей. Но им же «надо было разрушить СССР»! Теперь восстанавливаться будем — долго и тяжело! 8)

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