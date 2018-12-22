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На призыв через соцсети тысячи «желтых жилетов» вышли на улицы Португалии

Участники протестов требуют увеличения минимального размера оплаты труда, пересмотра пособия по безработице, уменьшения НДС и налога для малых предприятий.

22.12.2018 Фото: © EPA-EFE/MIGUEL PEREIRA DA SILVA Нет комментариев
 
На призыв через соцсети тысячи желтых жилетов вышли на улицы Португалии

© EPA-EFE/MIGUEL PEREIRA DA SILVA

Акции протестов движения «желтых жилетов», зародившегося во Франции, проходят в пятницу в Португалии. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, серьезных инцидентов из-за митингов пока зафиксировано не было. В ближайшее время ожидается манифестация в центре Лиссабона.

«Движение желтых жилетов Португалии» через социальные сети призвало провести в пятницу 25 протестов в 17 городах республики. Власти страны привлекли к работе около 20 тыс. полицейских, однако надеются на то, что акции пройдут мирно. Участники протестов требуют увеличения минимального размера оплаты труда, пересмотра пособия по безработице, уменьшения НДС и налога для малых предприятий.

Манифестации «желтых жилетов», протестующих против роста цен и увеличения налогов, начались во Франции 17 ноября. Число акций, устроенных манифестантами, измеряется тысячами.

Источник: ТАСС


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