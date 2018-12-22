Когда выйдет календарь с красавицами Бердска?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалУважаемая редакция, скажите пожалуйста, когда уже порадуете читателей роскошным календарем с пятью красавицами? С нетерпением ждём!

От редакции: Календарь прибудет из типографии в предстоящий понедельник. Кроме него — еще два вида календарей можно будет взять в редакции на следующей неделе. Сами ждем!