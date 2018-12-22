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Когда выйдет календарь с красавицами Бердска?

Сами ждем!

22.12.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Читатель:
Уважаемая редакция, скажите пожалуйста, когда уже порадуете читателей роскошным календарем с пятью красавицами? С нетерпением ждём!

От редакции: Календарь прибудет из типографии в предстоящий понедельник. Кроме него — еще два вида календарей можно будет взять в редакции на следующей неделе. Сами ждем!


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