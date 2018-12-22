За 70 мешков бракованной штукатурки подаст в суд жительница Бердска

Более 70 мешков смеси штукатурки купила для ремонта квартиры жительница Бердска. Для работы наняла хорошего мастера с рекомендациями. Только через три недели после выполнения работ в одной из комнат оштукатуренные стены пошли трещинами. Бердчанка решила, что приобрела фальсификат, и с претензией обратилась в магазин, где купила товар. Торговая точка представила покупательнице сертификат соответствия и ее претензию перенаправила изготовителю.

— Вы можете требовать в магазине сертификат соответствия, декларацию соответствия. Некоторые покупатели жалуются: эти документы предоставили не сразу. Стоит учесть, что в крупных магазинах, где более 10 000 наименований товара, мгновенно найти нужные сертификаты довольно трудно. Но в любом случае, если продавец торгует определенным товаром, сертификат или декларацию на него он обязан предоставить, — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Нигина Аласкарова.

Представители изготовителя смеси для штукатурки связались с покупательницей, пришли к ней на квартиру, взяли пробы. Вскоре дали ответ, что штукатурка соответствует ГОСТу.

— Завод дорожит своей репутацией и пошел потребителю навстречу. За использованную на комнату смесь штукатурки выплатил деньги в полном объеме. Но сейчас начались разрушения в другой комнате. Я потребителю сказала сразу: здесь много факторов. Нужно учесть пропорцию воды, добавляемую в смесь, температуру в помещении, влажность, покрыли сразу грунтовкой или нет и так далее. Если покупательница напишет претензию, где зафиксирует факт других разрушений и дело дойдет до суда, все будет зависеть от строительной экспертизы. На данном этапе потребитель ищет экспертную лабораторию, так как не доверяет лабораторным исследованиям завода, — рассказала Аласкарова.

В случае, если лаборатория подтвердит, что приобретенная штукатурка не соответствует ГОСТу, и завод откажется оплачивать издержки, потребитель обратится в суд.

— Потребитель имеет право подать претензию как продавцу, так и изготовителю. Поскольку деньги за товар она отдавала продавцу, то сейчас пойдет к продавцу. Юридический адрес завода находится за пределами Новосибирской области, — отметила ведущий специалист-эксперт.

Сотрудник Роспотребнадзора предупреждает: если вы купили товар в августе, недостатки проявились сентябре, а с претензией вы отправитесь в сентябре, у магазина будет вопрос, что вы делали все это время.

От редакции: После публикации в редакцию прислали фото именно этой бракованной штукатурки.