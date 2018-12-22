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За 70 мешков бракованной штукатурки подаст в суд жительница Бердска

Стены комнаты стали разрушаться, и покупатель написала претензию в магазин. Изготовитель вернул деньги за смесь. Но после этого появились изъяны в другой комнате. (ФОТО)

22.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер.Среда.Бердск/читатель 5 коммент.
 
За 70 мешков бракованной штукатурки подаст в суд жительница Бердска

Через три недели после ремонта стены в квартире пошли трещинами

Более 70 мешков смеси штукатурки купила для ремонта квартиры жительница Бердска. Для работы наняла хорошего мастера с рекомендациями. Только через три недели после выполнения работ в одной из комнат оштукатуренные стены пошли трещинами. Бердчанка решила, что приобрела фальсификат, и с претензией обратилась в магазин, где купила товар. Торговая точка представила покупательнице сертификат соответствия и ее претензию перенаправила изготовителю.

— Вы можете требовать в магазине сертификат соответствия, декларацию соответствия. Некоторые покупатели жалуются: эти документы предоставили не сразу. Стоит учесть, что в крупных магазинах, где более 10 000 наименований товара, мгновенно найти нужные сертификаты довольно трудно. Но в любом случае, если продавец торгует определенным товаром, сертификат или декларацию на него он обязан предоставить, — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Нигина Аласкарова.

Представители изготовителя смеси для штукатурки связались с покупательницей, пришли к ней на квартиру, взяли пробы. Вскоре дали ответ, что штукатурка соответствует ГОСТу.

— Завод дорожит своей репутацией и пошел потребителю навстречу. За использованную на комнату смесь штукатурки выплатил деньги в полном объеме. Но сейчас начались разрушения в другой комнате. Я потребителю сказала сразу: здесь много факторов. Нужно учесть пропорцию воды, добавляемую в смесь, температуру в помещении, влажность, покрыли сразу грунтовкой или нет и так далее. Если покупательница напишет претензию, где зафиксирует факт других разрушений и дело дойдет до суда, все будет зависеть от строительной экспертизы. На данном этапе потребитель ищет экспертную лабораторию, так как не доверяет лабораторным исследованиям завода, — рассказала Аласкарова.

В случае, если лаборатория подтвердит, что приобретенная штукатурка не соответствует ГОСТу, и завод откажется оплачивать издержки, потребитель обратится в суд.

— Потребитель имеет право подать претензию как продавцу, так и изготовителю. Поскольку деньги за товар она отдавала продавцу, то сейчас пойдет к продавцу. Юридический адрес завода находится за пределами Новосибирской области, — отметила ведущий специалист-эксперт.

Сотрудник Роспотребнадзора предупреждает: если вы купили товар в августе, недостатки проявились сентябре, а с претензией вы отправитесь в сентябре, у магазина будет вопрос, что вы делали все это время.

От редакции: После публикации в редакцию прислали фото именно этой бракованной штукатурки.

За 70 мешков бракованной штукатурки подаст в суд жительница Бердска За 70 мешков бракованной штукатурки подаст в суд жительница Бердска


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(5) Комментариев

  1. Ирина

    Все это время мы делали ремонт

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  2. Аноним

    Да на рынке сухих смесей ещё похлеще чем в производстве молочки. Очень много подделок, да и заводы сыпят не то, что написано на упаковке, экономят на пластификаторах и добавках. Приходится добавлять свои, для гарантии…

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  3. Аноним

    Что ж вы за попорукие такие? Ещё лет тридцать назад стены штукатурили раствором из воды, песка и извести, и как то ведь штукатурили! Сегодняшними смесями не оштукатурить сможет только дебил, ну или ещё «хороший мастер с рекомендациями» из статьи. Аласкарова верно говорит о различных факторах, минимально изучите технологию оштукатуривания будущие наниматели мастеров по рекомендациям, для контроля, для этого сегодня не нужно ходить по техническим библиотекам.
    Почему завод так легко расстался с деньгами за смесь вопрос: высокая рентабельность позволяет упрощенно решать вопросы? Пожинайте плоды.

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    • Аноним

      Да судя по фото, похоже дело не в штукатурке. Да и штукатурка странная, если конечно это не макросъёмка?! 8)

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      • Ирина

        Спросите корреспондента, где взяли это фото. Реальные фотографии разрушений отправлены в редакцию. В любом случаю, я пострадавшая сторона, и дай мне Бог здоровья, сил, терпения, времени и средств справиться с этой ситуацией.

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