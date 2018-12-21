Шимкив: Безусловно включить Бердск в программу «Сельский доктор»

20 декабря, в Законодательном собрании Новосибирской области состоялась пресс-конференция спикера регионального парламента Андрея Шимкива, посвященная подведению итогов работы в 2018 году.

В пресс-конференции приняли участие журналисты 43 средств массовой информации, в том числе 11 районных газет. Было задано более сорока вопросов. В тексте — основные.

Бюджет: рассмотрели 266 поправок

— Бюджет на 2019 год во втором чтении принят молниеносно и единодушно. Неужели спорных вопросов нет?

— Бюджет принят единогласно. На самом деле у нас и в прошлые годы не было особых сложностей. Но это не говорит о том, что не было никакой работы предварительной проделано. Мы рассмотрели 266 поправок. Проводились комитеты, фракции, встречи с правительством, с губернатором. Владимир Михайлович Знатков провел встречу со всеми депутатами — с городскими и сельскими мы отдельно проводили — по наказам избирателей. Что касается спорных вопросов, в бюджете их очень много. Совещания с правительством и были в основном по этим вопросам, по наказам — строительство школ, садов, программа «Чистая вода». К сессии мы подошли уже с готовыми решениями. Соответственно результат — единогласное голосование, вы все видели.

Концессии: конструктивный диалог с правительством

— В соответствии с принятым законом о госсобственности все концессионные соглашения проходят через обсуждение с депутатами. Как идет диалог с правительством?

— Мы включили закон в план контрольных мероприятий на следующий 2019 год. Хотим сами для себя определить, как он работает. Потому что закон новый, решающий. Сегодня идет конструктивный, профессиональный диалог с правительством по всем этим моментам — по собственности, концессиям, в том числе по семи поликлиникам. В случае появления каких-то вопросов, которые относятся к закону — концессия, собственность, создается рабочая группа с правительством, идет обсуждение на комитетах, через наш решающий бюджетный комитет. Затем вопрос будет выноситься на сессию. По ГЧЧ весь вопрос в стоимости и эффективности — сколько будет проектов, столько будет вопросов и обсуждений. Думаю, что этот закон как метод контроля за эффективностью использования бюджетных средств, будет работать. Да, возможно, какие-то поправки будут вноситься. Прежде всего, технического характера — чтобы закон лучше работал, чтобы не было затяжек по времени.

Если о конкретике, то по мосту уже всё подписано, проект, можно сказать, уже начался. То, что мы хотели, мы добились — минус 44 миллиарда. На сегодня по мусору тоже скорей всего, будут изменения в концессию внесены — через суд или по договоренности. Тем не мене, все наши предложения учтены — сокращение срока, уменьшение стоимости оборудования. Соответственно и вся концессия, доходы концессионера будут уменьшены. Не соглашусь, что все большие инвестпроекты завязаны на федеральный бюджет. С ледовым дворцом мы ушли от ГЧП и решили, что ледовый дворец должен быть областной собственностью. Мы не отдали 30 гектаров земли и начали строительство за счёт областных денег. Найден оптимальный вариант — строительство за счёт бюджета. Федеральные деньги, безусловно, правильный вариант, тем более, что в данном случае придется решать много инфраструктурных вопросов — благоустройство, станция метро, плюс надо поднимать грунт. Чем больше с Федерации получим, тем лучше, зато собственность точно будет Новосибирской области.

Утилизация мусора: проблема волнует каждого

Вопросов по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами было рекордно много. Особенно от журналистов районных газет. Тогучинцев не устраивает расположение полигона на их территории, краснозерцев — что через них собираются возить ТКО из Кочек. Горожан — что в их мусорные контейнеры идет мусор из частного сектора и ближайших поселений…

— По Тогучинскому участку: насколько я понимаю, пока ещё вопрос не решён. Но в любом месте, где бы администрация ни решила разместить полигон, точно будет возмущение. Конечно, надо находить какой-то компромисс. Взять пример европейских стран. Я видел, как мусор там захоранивают, и потом деревья растут на этих полигонах — ничего страшного нет. Мы находимся на начальном этапе. Пока дело в судах по изменению условий договора. В том числе, может и участок поменяться. Потому, что стоимость оборудования, участок — это существенные условия договора. Наверное, будет еще много корректив. Я думаю, не дойдёт до того, что мусор будет на обочинах, мы договорились на сессии, что министр ЖКХ должен выехать в районы и прямо по полочкам объяснять, как это будет. Будет куча вопросов, ну сто процентов. И мы будем вмешиваться, все заинтересованы, чтобы наладить больной вопрос с мусором, который волнует, в принципе, каждого. Это и тарифы, и вывозка. Если ещё с Кочек возить в Новосибирск мусор, тогда мы далеко уйдём…

Поддержка АПК: нужно менять закон

— Известны проверки Контрольно-счетной палаты в отношении ПЛП, Биотехнопарка, Академпарка. Не планирует ли Заксобрание ужесточить контроль за использованием в АПК средств господдержки?

— Необходимо прослеживать эффективность господдержки. У нас есть, к сожалению, много отрицательных примеров, когда выдавались бюджетные деньги, сотни миллионов – это и «САХО», и «Радуга», в основном, так называемые «инвесторы». На сегодня никакой ответственности практически нет. Обанкротились, и до свидания. Поэтому в любом случае будем какую-то возвратную меру вводить. Даже, в крайнем случае, при банкротстве — чтобы область входила в конкурсное производство. Дальше так нельзя. Слишком много примеров, когда деньги уходят.

Совершенно определенно, надо менять закон о господдержке сельхозтоваропроизводителей. С 2006 года он практически не работает. На сегодня весь закон ушел в постановления правительства. Сейчас идет конструктивный диалог с министерством сельского хозяйства. Думаю, что в 2019 году появится новый закон, в котором будут все правила игры прописаны. В том числе и в отношении к комплексам. Мое отношение к этому вопросу известно. Я об этом говорю в течение нескольких лет, еще будучи председателем аграрного комитета. Надо где-то планку ставить и на каком-то этапе — 2-3 миллиарда оборот — прекращать большие комплексы датировать из областного бюджета. Я не стесняясь об этом говорил и на Совете законодателей при Совете Федерации РФ — вхожу в аграрную комиссию Совета. Да, и комплексы нужны. Вопросов нет. Жизнь не стоит на месте, развиваются технологии. Но наша задача, думаю, не только это, а еще и сохранение сельских территорий, сельского образа жизни. Потому что не секрет, что вокруг комплексов практически ничего не остается. Скупается земля, прекращается то небольшое производство, которое там существовало. И остаются только деревни без производства, а это не устраивает никого. Меры в этом отношении сейчас в стадии переговоров, разработки. Все пожелания будут отражены в новом законе.

Отношения должны быть профессиональные

— Изменились ли взаимоотношения Заксобрания с правительством области? Иногда говорят, что кадровые решения принимаются на Кирова, 3?

— У нас и с предыдущим губернатором были нормальные отношения. Но когда появлялись такие вещи, как 44 млрд рублей (концессия по четвертому мосту) — я как человек, как гражданин, как патриот своей области просто не мог молчать. И депутаты соответственно, тоже. Поэтому эти моменты были. Отношения должны быть профессиональные. Это работа. А плохие или хорошие — не тот момент, чтобы это слово применить. Что касается кадровых решений? Когда меня спрашивают о кандидатуре, я имею право свой комментарий дать. Не более того.

Развитие села: нужны молодые кадры

Развитие сельских территорий — обобщенная тема вопросов, которые задавали журналисты районных газет. В частности, вспомнили о привлечении молодых специалистов в медицину и образование на селе. «В следующем году у нас стартует пилотный проект — 140 миллионов из областного бюджета — на строительство жилья для работников бюджетной сферы, — подчеркнул Андрей Шимкив. — Начнем с трех районов области. Без этого у нас не будет ни учителей, ни врачей — любой нормальный человек нуждается в жилье с более-менее комфортными условиями. Пока 140 миллионов, дальше посмотрим. Наверняка, эту программу надо увеличивать на порядок, чтобы строить жилье для учителей и медицинских работников». Журналисты посетовали на то, что города области не попадают в программы «Сельский доктор» и «Сельский фельдшер», рассчитанные только на сельскую местность. «Включать ли туда города? Безусловно! Искитим, Бердск и все остальные, — ответил спикер регионального парламента. Андрей Шимкив напомнил, что состояние школ в регионе не радует: «Видим на последних двух примерах: то перегородка упала, то угол вывалился, — вспомнил председатель Заксобрания истории в Бобровке и Купинском районе. — В основном, школы строились в 60-70-х годах прошлого века, свой ресурс они уже исчерпали. Эту проблему надо решать, в строительстве школ заинтересованы все. Конечно, приоритетное направление — перевод на обучение в одну смену».

Чемпионат по хоккею: финал пройдет у нас

Не обошли стороной в разговоре и недавно возникшую тему возможного разделения матчей предстоящего молодежного чемпионата мира-2023 по хоккею между Новосибирском и Омском, хотя ранее на проведение этого турнира единолично претендовал только наш город.

«По чемпионату мира: вопрос еще не решен, — заверил журналистов председатель Заксобрания. — Там еще есть определенная процедура, должны в Омске обследовать ледовый дворец. Там не все так просто!.. Даже если чемпионат будет разделен, финал пройдет у нас, основные матчи тоже у нас. Если по-честному, то нам дешевле будет». А то, что новый ЛДС Новосибирску просто необходим, в этом Андрей Шимкив уверен: «Третий город в стране не имеет нормальной ледовой арены — это как? Тем более, что Новосибирск — это хоккейный город. Ледовый дворец будет украшением Новосибирска. Наша задача — не испортить территорию между мостами и сделать там нормальную зону отдыха».

Итоги года: авторитет Заксобрания на другом уровне

По традиции был задан и вопрос об итогах уходящего года. «В чем видите главный результат созыва?» — спросили журналисты спикера.

«Я думаю, работу должны оценить депутаты. Меня больше радует то, что обещал три года назад, это получилось. В первый день с трибуны я сказал – авторитет Заксобрания будет на другом уровне. Это не нездоровые амбиции, это так и должно быть, — подчеркнул спикер. — Ценность нашего Заксобрания — это консолидация. Мы ни разу не воспользовались правом большинства. К сожалению, раньше межфракционная борьба была. Сегодня мы работаем на результат – все фракции. Это огромное достижение, это есть не во всех регионах. Голосование по бюджету показало консолидацию и профессионализм депутатов. Выборы, как порой говорят, начинаются на второй день после избрания. Мы этого не забываем и профессионально работаем на округах. Надеюсь, что выборы 20-го года пройдут нормально».