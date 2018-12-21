Обманул мэра с жильем для переселенцев чиновник в Новосибирске

Суд вынес приговор по делу о мошенничестве с муниципальным жильем, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин 20 декабря:

-Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего Дмитрия Руснака и 51-летнего Игоря Кравца. Они признаны виновными в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Судом установлено, что Руснак, замещающий должность замначальника отдела организации подготовки площадок и сноса комитета по жилищным вопросам мэрии Новосибирска, и Кравец, используя служебное положение Руснака, в декабре 2011 года путем обмана и злоупотребления доверием мэра Новосибирска, как представителя собственника имущества, приобрели право на чужое имущество – квартиру, стоимостью около 2 млн рублей.

По данным Следственного комитета, Кравец являлся доверенным лицом чиновника.

-По данным следствия, для улучшения жилищных условий жителей Новосибирска, проживающих в аварийном жилищном фонде, постановлением мэрии была утверждена ведомственная программа по переселению граждан из жилых домов, признанных до 1 января 2011 года аварийными и подлежащими сносу, расположенных на земельных участках, не предоставленных для строительства на 2011-2013 годы. Заместителю начальника указанного отдела мэрии в силу своих должностных полномочий осенью 2011 года стало известно о принадлежащей мэрии комнаты в аварийном доме №44 по ул. Сибиряков-Гвардейцев и он решил приобрести на нее право собственности обманным путем. Чиновник обратился к своему знакомому, тот подыскал женщину, ведущую асоциальный образ жизни, на которую обвиняемые составили договор купли-продажи комнаты. Впоследствии договор был визирован не осведомленным о преступлении заместителем председателя комитета по жилищным вопросам мэрии и под влиянием обмана подписан мэром города. Затем договор был зарегистрирован задними числами — 2009 годом, — рассказали в управлении СКР по Новосибирской области.

Замначальника отдела организации подготовки площадок и сноса комитета по жилищным вопросам передал свои 380 тыс. рублей фиктивному номинальному приобретателю квартиры, а та, внесла денежные средства на соответствующий счет мэрии.

После этого, осенью 2011 года фиктивная владелица квартиры по договору мены, получила новую однокомнатную квартиру (введя мэра и других сотрудников повторно в заблуждение), сопровождение которого согласно распределенных ролей осуществляли обвиняемые. В дальнейшем квартира была продана обвиняемыми за 1 млн 750 тыс. рублей по договору купли-продажи добросовестному покупателю, чем причинили городу ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области и Управления ФСБ России по Новосибирской области.

Суд признал обоих виновными в преступлениях. Руснака суд приговорил к 3 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком на 3 года). Кравец осужден к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.