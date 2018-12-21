КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам комнату в центре!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Срезали опасную колею на ул. Красноармейской в Бердске

Зарастет ли мусором при тарифе 92 рубля с 3 января 2019 года Бердск?

Шимкив: Безусловно включить Бердск в программу «Сельский доктор»

Путин: доходы россиян выросли в 2018 году

Аномальный холод до -40 идет в Бердск

Депутат Бердска: У администрации одна цель — все распродать!

Вернули курилки в аэропорты депутаты Госдумы

ГУЛАГ: Был свидетелем расстрелов в Ложках отец жительницы Бердска

Тариф на перекачку фекальных стоков вырос за год на 3% в Бердске

ГИБДД не вернут в Бердск

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Вернули курилки в аэропорты депутаты Госдумы

В поддержку законопроекта ранее высказывались руководство Шереметьево и Международная ассоциация аэропортов.

21.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Вернули курилки в аэропорты депутаты Госдумы

Начали с аэропортов…

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, который разрешает появление в аэропортах специальных мест для курения. Об этом сообщает ТАСС.

«Представляется, что предлагаемое законопроектом допущение курения в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет являться оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта, профилактику нарушений антитабачного законодательства», — говорится в заключении комитета.

Законопроект, разрешающий установку в аэропортах помещений для курения, был внесен в Госдуму в ноябре 2017 года по инициативе депутата Сергея Боярского. Депутат указывал на то, что, согласно данным соцопросов, около трети курильщиков не соблюдают запрет на курение, что делает его неэффективным.

В правительстве инициативу депутата не поддержали. В Минздраве заявили, что разрешение на курение даже в специально отведенных для этого помещениях нарушит интересы некурящих. Глава Минтранса Евгений Дитрих также утверждал в сентябре, что пока ведомство возвращения курилок в аэропорты не ожидает. ​«Мы прорабатывали этот вопрос совместно с Министерством здравоохранения. Пока решение, которое сегодня зафиксировано в федеральном законодательстве, меняться не будет», — заявлял он. В конце сентября правительство дало негативное заключение по законопроекту. РБК направил запрос в Минтранс.

Исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин заявил РБК, что поддерживает возвращение курилок в аэропорты в связи с неэффективностью действующего законодательства. «Мы считаем наличие курилок в аэропортах необходимым для сохранения здоровья некурящих граждан. Административный запрет курения на территории и в помещениях аэропортов на практике не только не привел к желаемым результатам, но и ухудшил положение граждан, вынужденных подвергаться воздействию табачного дыма. Эту позицию разделяют комитет Государственной думы по транспорту и строительству, Всероссийское общество инвалидов, все аэропорты, входящие в нашу ассоциацию, авиакомпании, на борту которых участились случаи курения, а также граждане, от которых систематически приходят жалобы на невозможность пользования туалетом, комнатой матери и ребенка и др.», — рассказал он.

В поддержку инициативы высказывалось руководство и самих аэропортов. «Я против курения и не курю, но когда пассажир не имеет возможности покурить, он обязательно курит в туалете, и этим все дышат», — объяснял данную позицию заместитель гендиректора по обслуживанию пассажиров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Дмитрий Кайгородов. 13 декабря в Шереметьево открыли семь специальных павильонов для курильщиков, установленных на расстоянии от зданий терминалов.

Действующий с 2013 года закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещает курение в помещениях аэропортов и близ входов в общественные здания. За нарушение этой нормы грозит штраф на сумму до 1,5 тыс. руб.

Источник: РБК


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
24 декабря Бердск вернётся к постоянной схеме водоснабжения Ан-26 с российским экипажем разбился в Конго Праздник подарили детям депутаты в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика