Убившего пауэрлифтера Андрея Драчева приговорили к 18 годам строго режима

Хабаровский краевой суд в четверг вынес приговор по делу об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, фигуранта Анара Аллахверанова приговорили к 18 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд рассматривает дело с начала 2018 года, Драчев погиб 20 августа 2017 года в драке с Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска.

«Суд приговорил Аллахверанова к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года», — сказала судья Светлана Назарова. Его признали виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Сторона обвинения просила 19 лет лишения свободы для Аллахверанова, его защита — более мягкого наказания — девять лет.

Как сообщила Назарова во время заседания суда, осужденный также должен будет выплатить моральный ущерб, возместить затраты на погребение, на адвокатов. Как уточнил ТАСС адвокат семьи Драчевых Евгений Швецов, в общей сложности сумма составляет около 5 млн рублей.

Реакция на приговор

Отец погибшего спортсмена Константин Драчев сказал журналистам, что недоволен приговором. «Конечно, я недоволен, жизнь за жизнь должна быть, пожизненного заключения хотел бы, но я реалист» — сказал Константин Драчев.

В свою очередь адвокаты Аллахверанова заявили, что обжалуют приговор. «Обжалуем приговор, апелляцию подадим после Нового года, не согласны с наказанием и квалификацией статьи — ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а не ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство из хулиганских побуждений»)» — сказал ТАСС один из адвокатов осужденного Константин Лысенко.

Об убийстве пауэрлифтера

Драка между Андреем Драчевым и Анаром Аллахверановым произошла 20 августа 2017. Во время стычки Аллахверанов ударом ноги с разворота сбил Драчева на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком. После гибели спортсмена Аллахверанов скрылся, спустя месяц он явился с повинной и был заключен под стражу. Дело получило широкий общественный резонанс.

Источник: ТАСС