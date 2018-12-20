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Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина

Президент России сообщил, что будет решать с новосибирским губернатором Андреем Травниковым вопросы жилья и дорог для проекта Акадмегородок 2.0, в который входит и Бердск.(ВИДЕО)

20.12.2018 Фото: кремлин.ру 9 коммент.
 

В 12:00 по московскому времени началась 14-я большая пресс-конференция президента Владимира Путина.
Мероприятие проходит в Центре международной торговли в Москве. В этом году зафиксирован рекордный интерес со стороны СМИ: на мероприятие аккредитованы 1702 журналиста.

Основными темами, предположительно, станут международная обстановка, российско-американские отношения и региональная повестка, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, в прошлом году пресс-конференция продолжалась 3 часа 42 минуты. Глава государства ответил на 65 вопросов.

Рекордно долгой стала пресс-конференция 2008 года, когда Владимир Путин ответил на 106 вопросов за 4 часа 40 минут. Самой короткой была первая встреча с представителями СМИ в 2001 году: она прошла всего за 1 час 35 минут, было задано 22 вопроса.

Источник: РГ


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(9) Комментариев

  1. Житель Бердска

    Сказки Венского леса…..

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  2. Аноним

    а что, про «новые 25 млн высокотехнологичных рабочих мест», обещанные с 2014 года, уже молчит?
    развешиватель лапши …. :-D

    Thumb up 11 Thumb down 2

    • венгерка

      Сегодня новинка от нашего О. Бендера: 200 мусороперерабатывающих завода к 2024. Вангую: если эта страна не развалится в ближайшие 3 года. Наши новые свалки обзавут высокотехнологичными! При гонят бомжей в костюмах роботов, чтобы бутылки, пластик и металл разбирали- чем не рабочие места :-D

      Thumb up 4 Thumb down 2

  3. Я

    Рейтинг трансляции 0+, потому что только дети могут поверить в его чушь! 8)

    Thumb up 8 Thumb down 2

  4. Наташа N.

    Он (президент), вообще не в теме, что происходит в стране и снова «бла-бла-бла», а сколько денег ввалено на прямую трансляцию по многочисленным каналам, за чей счет?!..

    Thumb up 11 Thumb down 2

  5. ФАГ

    Мы сами виноваты, что во главе государства почти 20 лет сидит «бла-бла-бла».
    Про пенсию что-то невнятное молол.
    Он даже понятия не имеет, чтобы прокормит одного человека, требовалось 10 работающих мотыгами. Появился плуг производительность выросла, появилась техника, автоматизированные линии и т.д. И что! Один работающий человек, кормит уже 100 едоков.
    Взаболь, если сам дурак, зачем всех считать таковыми!
    Экономику надо развивать и меньше воровать, тогда пенсии всем хватит и возраст пенсионный можно сокращать.

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  6. Поросёнок Пётр

    Понравилось из Твиттера *CRAZY*
    Чудо! Свершилось чудо исцеления во время пресс-конференции президента! У соседей дед парализованный встал и выключил телевизор. :-D

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