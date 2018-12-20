Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина

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Сказки Венского леса…..
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а что, про «новые 25 млн высокотехнологичных рабочих мест», обещанные с 2014 года, уже молчит?
развешиватель лапши ….
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Сегодня новинка от нашего О. Бендера: 200 мусороперерабатывающих завода к 2024. Вангую: если эта страна не развалится в ближайшие 3 года. Наши новые свалки обзавут высокотехнологичными! При гонят бомжей в костюмах роботов, чтобы бутылки, пластик и металл разбирали- чем не рабочие места
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Ты вангуй про свою страну, а про нашу мы как-нибудь и сами позаботимся!
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Рейтинг трансляции 0+, потому что только дети могут поверить в его чушь!
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Он (президент), вообще не в теме, что происходит в стране и снова «бла-бла-бла», а сколько денег ввалено на прямую трансляцию по многочисленным каналам, за чей счет?!..
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С Новым годом, дорогие(во всех смыслах) россияне!
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Мы сами виноваты, что во главе государства почти 20 лет сидит «бла-бла-бла».
Про пенсию что-то невнятное молол.
Он даже понятия не имеет, чтобы прокормит одного человека, требовалось 10 работающих мотыгами. Появился плуг производительность выросла, появилась техника, автоматизированные линии и т.д. И что! Один работающий человек, кормит уже 100 едоков.
Взаболь, если сам дурак, зачем всех считать таковыми!
Экономику надо развивать и меньше воровать, тогда пенсии всем хватит и возраст пенсионный можно сокращать.
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Понравилось из Твиттера
Чудо! Свершилось чудо исцеления во время пресс-конференции президента! У соседей дед парализованный встал и выключил телевизор.
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