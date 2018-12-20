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С «ядерными отходами» чужой мусор на свалке сравнил депутат Бердска

Депутаты решили не обращаться в Заксобрание и Госдуму с законодательной инициативой о внесении поправок в мусорный закон. По словам вице-мэра, на городской полигон ТБО повезут мусор бердчан, поселков Мичуринского и Агролеса.

20.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
С ядерными отходами чужой мусор на свалке сравнил депутат Бердска

Свалка в Бердске последние несколько лет приносит прибыль

Депутат горсовета Бердска Елена Белова попросила коллег сегодня, 20 декабря, включить в повестку первой внеочередной сессии 2019 года вопрос об обращении в Законодательное собрание Новосибирской области и Госдуму на тему новой схемы вывоза мусора. По ее мнению, уже сегодня необходимо вносить изменения в новый мусорный закон и схему накопления твердых коммунальных отходов.

-На совещании, которое проводили представители ООО «Экология-Новосибирск» (региональный оператор по вывозу мусора — прим. ред.), на очень многие вопросы ответов нет. Зато звучала постоянная фраза — до конца декабря нужно заключить договор. Как нам объяснил региональный оператор, у населения нет права выбора — платить по факту или по тарифу, который будет рассчитан. Есть вероятность того, что на наш полигон будут вывозить отходы не только бердчан. Закон не запрещает этого. Каждому жителю в тарифе будет насчитан коэффициент за загрязнение окружающей среды. А мы знаем, что предприятия, выпускающие продукт, уже платят экологический сбор. Законы уже есть, они приняты. Нам сегодня нужно попытаться внести свои замечания в него. Может быть создана рабочая группа по разработке этого обращения. Молчать и сидеть ждать, когда все будет установлено — это не правильно, — поделилась мнением с Елена Белова.

Депутат Андрей Некрасов поддержал коллегу, согласившись, что вопрос о тарифе и вывозу мусора яркий и сложный. Все жители Бердска обеспокоены этой проблемой:

-Этот вопрос можно сравнить с ядерными отходами, когда вся Европа их повезла в Томскую губернию. Теперь они находятся в контейнерах, в болотах, в шахтах, которые строили для стратегических объектов. Прошу поддержать Елену Викторовну.

Однако двоих ораторов не поддержала половина депутатов. За подготовку обращения проголосовало лишь 14 народных избранников.

-Мы еще не видели ни закон, ни официальной бумаги. То, что к нам приезжал оператор — это все слова. Закон подписанный и утвержденный исполняется. Мы ничего не знаем! Заранее говорить об изменениях рано, — парировал депутат Владимир Голубев.

Жанна Теличко, которая является директором «Эко-Сервиса» и официальным перевозчиком регионального оператора, согласилась с Голубевым, что нужно подождать:

-Тариф официально не опубликован. Решается вопрос об освобождении его от НДС. Пока не понятно, для каких категорий потребителей. Последнее поручение президента положительно отразилось на Бердске: на полигоны, не включенные в ГРОРО, разрешили размещать отходы. На Гусинобродский полигон мусор повезут, а не в Бердск. Для того, чтобы утвердить для населения тариф по факту, а не по нормативу, нужно, чтобы у каждого стоял контейнер. К сожалению, у собственников более 50% индивидуальных жилых домов Бердска, нет контейнеров и своей мусорной площадки.

Елена Белова настаивала — в норме закона отсутствует шанс выбора для жителей платить за мусор не по нормативу, а по его фактическому вывозу. Отметив, что закон должен быть справедливым и для этого не надо ждать величину тарифа с учётом или без НДС.

-Когда человек посчитает, он решит за что ему платить — за воздух или установить площадку контейнерную. Я уверена, что они примут последнее решение, — резюмировала Елена Викторовна.

Точку в полемике поставил замглавы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, сообщив, что рабочая группа по вопросам изменений в схеме обращении с твердыми коммунальными отходами в горадминистрации существует. Ее инициировал глава города Евгений Шестернин, чиновники готовы ее расширить.

— Схема развоза отходов утверждена и согласно ей на полигон ТБО всего три муниципальных образования будут возить мусор — Бердск, поселок Мичуринский и Агролес. Как и было до этого, изменений здесь для горожан не будет. Я предлагаю пока повременить с обращениями, потому что закон не вступил в силу, мы еще не работаем по нему. По поводу его справедливости — вопрос дискуссионный. Вы посмотрите на улицу Маяковского и Суворова, выйдете со стороны микрорайона Южного на улицу Пионерскую, по дороге, которая принадлежит военному ведомству. Там с правой стороны мы видим свалку нелегальную постоянно, эти пакетики с надписью «Лента»… Почему так происходит? Потому что жители не хотят платить! Мы устали ее убирать. Закон заработает, а потом мы можем к этому вопросу вернуться, — подытожил Владимир Захаров.

Стоит отметить, что благодаря новой схеме вывоза и обращения с твердыми коммунальными отходами, в районе села Лебедевка Искитимского района появится новый полигон для ТКО.


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