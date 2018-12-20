Зарезала возлюбленного 63-летняя ревнивица в общежитии под Новосибирском

В Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту совершения убийства, сообщили в четверг в региональном управлении Следственного комитета.

Следственным отделом по городу Обь СКР России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства 51-летнего мужчины.

По данным следствия, в ночь на 20 декабря потерпевший совместно с 63- летней возлюбленной распивал спиртные напитки в комнате общежития, расположенного в пос. Красный Яр Новосибирской области, в ходе распития, у женщины возникло сильное чувство ревности, она взяла нож и нанесла два смертельных удара в область груди мужчине. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Подозреваемая в совершении преступления задержана сотрудниками полиции на месте происшествия и доставлена к следователю СКР. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.