Отключат горячую воду перед Новым годом на 5 дней в Бердске

Горячую воду отключат в связи с проведением внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-21Б в центре Бердска, сообщили в пресс-службе мэрии.

Без воды останутся потребителей с 9:00 понедельника, 24 декабря, до 16:00 пятницы, 28 декабря.

Под отключение горячего водоснабжения попадают Бердский политехнический колледж и 12 многоквартирных жилых домов по адресам:

— ул. Спортивная, 1, 5;

— ул. К. Маркса, 62, 66, 68, 70, 71;

— ул. Островского, 101, 101А, 103, 105, 107.