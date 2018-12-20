Платон для водителей: пересдавать экзамен по ПДД при смене водительских прав

Госавтоинспекция меняет правила допуска граждан за руль: планируется перейти на электронные медицинские справки, ужесточить выдачу автобусных прав, а также ввести обязанность для иностранцев, получивших вид на жительство в России, обучаться в автошколах и сдавать экзамены. Обсуждается идея о введении обязанности для водителей пересдавать «теорию» раз в десять лет.

О запланированных нововведениях представители ГИБДД России рассказали в ходе четвертого ежегодного конгресса автошкол. Справки, которые выдаются медкомиссиями, будут переведены в электронный вид, рассказал начальник отделения экзаменационной работы Госавтоинспекции Николай Гиляков. Законопроект о создании реестра документов уже направлен в Минюст, сведения будут передаваться в информационную систему только с согласия гражданина. «Минздрав нас заверил, что в принципе готов предоставлять данные в электронной форме уже в следующем году»,— заявил господин Гиляков. С учетом того, что с нового года автошколы будут обязаны загружать свидетельства об окончании курсов в базу данных Рособрнадзора (“Ъ” сообщал об этом ранее), в будущем автомобилисты на экзамен будут приходить только с паспортом.

Другая инициатива касается положения иностранных водителей. Растет число аварий с их участием, поэтому ГИБДД предложила обязать иностранцев, которые получили вид на жительство (или оформили гражданство) в России, в течение полугода поменять права на российские. Это же правило коснется и россиян, которые получили права за рубежом и вернулись на родину. Не исключено, что им нужно будет пройти обучение в автошколе по сокращенной программе, уточнил господин Гиляков, но это коснется только обладателей категорий C и D. Иностранцев, которые временно находятся на территории страны, новое правило не коснется. Законопроект уже направлен в правительство РФ. Еще одно нововведение (поправки к закону «О безопасности дорожного движения») — запрет на открытие «автобусной» категории (D) для граждан, не имеющих стажа вождения в рамках других категорий.

В последние полгода ГИБДД уделяла основное внимание реформе экзаменов на права: планируется объединить «площадку» и «город» в единый тест. Он будет начинаться с проверки базовых навыков вождения (трогание с места и т. д.), а продолжаться уже в уличном потоке. Подготовлен соответствующий проект постановления правительства, после подписания руководством МВД документ уйдет на оценку регулирующего воздействия в Минэкономики. Реформа ранее вызвала множество вопросов у автошкол, о чем неоднократно рассказывал “Ъ”. Вчера в ходе конгресса их также задавали: организациям непонятно, где будет проходить новый экзамен, какова судьба учебных площадок, в оборудование которых ранее были вложены серьезные средства. Подробности, заверил Николай Гиляков, будут описаны в регламенте приема экзаменов (документ готовится). Пока известно лишь, что тестирование будет длиться около получаса.

Директор ярославской автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков предложил ввести проверку знаний ПДД при замене водительского удостоверения (раз в десять лет). Начальник ГИБДД России Михаил Черников назвал это «хорошей инициативой» и предложил ее «сформулировать», заметив, что вопрос «потребует серьезной проработки и больших ресурсов», при этом экзамены такие, скорее всего, должны быть добровольными. Участники могут рассчитывать, например, на скидки при покупке полиса ОСАГО, предложил глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов.

Комментируя планы по переходу на электронный реестр водительских медсправок, нарколог Александр Ковтун пояснил “Ъ”, что уже сегодня у граждан в медучреждениях берут согласие на обработку их персональных данных, это предусмотрено законодательством. Отказ гражданина, скорее всего, будет отражен в единой информационной системе. Что касается иностранцев, то их надо обязать проходить полноценное обучение в автошколах, считает главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин, поскольку в их родных странах ПДД могут существенно отличаться от российских.

Источник: Ъ