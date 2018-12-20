Платон для водителей: пересдавать экзамен по ПДД при смене водительских прав

Знание ПДД у водителей, возможно, будут проверять регулярно
Госавтоинспекция меняет правила допуска граждан за руль: планируется перейти на электронные медицинские справки, ужесточить выдачу автобусных прав, а также ввести обязанность для иностранцев, получивших вид на жительство в России, обучаться в автошколах и сдавать экзамены. Обсуждается идея о введении обязанности для водителей пересдавать «теорию» раз в десять лет.
О запланированных нововведениях представители ГИБДД России рассказали в ходе четвертого ежегодного конгресса автошкол. Справки, которые выдаются медкомиссиями, будут переведены в электронный вид, рассказал начальник отделения экзаменационной работы Госавтоинспекции Николай Гиляков. Законопроект о создании реестра документов уже направлен в Минюст, сведения будут передаваться в информационную систему только с согласия гражданина. «Минздрав нас заверил, что в принципе готов предоставлять данные в электронной форме уже в следующем году»,— заявил господин Гиляков. С учетом того, что с нового года автошколы будут обязаны загружать свидетельства об окончании курсов в базу данных Рособрнадзора (“Ъ” сообщал об этом ранее), в будущем автомобилисты на экзамен будут приходить только с паспортом.
Другая инициатива касается положения иностранных водителей. Растет число аварий с их участием, поэтому ГИБДД предложила обязать иностранцев, которые получили вид на жительство (или оформили гражданство) в России, в течение полугода поменять права на российские. Это же правило коснется и россиян, которые получили права за рубежом и вернулись на родину. Не исключено, что им нужно будет пройти обучение в автошколе по сокращенной программе, уточнил господин Гиляков, но это коснется только обладателей категорий C и D. Иностранцев, которые временно находятся на территории страны, новое правило не коснется. Законопроект уже направлен в правительство РФ. Еще одно нововведение (поправки к закону «О безопасности дорожного движения») — запрет на открытие «автобусной» категории (D) для граждан, не имеющих стажа вождения в рамках других категорий.
В последние полгода ГИБДД уделяла основное внимание реформе экзаменов на права: планируется объединить «площадку» и «город» в единый тест. Он будет начинаться с проверки базовых навыков вождения (трогание с места и т. д.), а продолжаться уже в уличном потоке. Подготовлен соответствующий проект постановления правительства, после подписания руководством МВД документ уйдет на оценку регулирующего воздействия в Минэкономики. Реформа ранее вызвала множество вопросов у автошкол, о чем неоднократно рассказывал “Ъ”. Вчера в ходе конгресса их также задавали: организациям непонятно, где будет проходить новый экзамен, какова судьба учебных площадок, в оборудование которых ранее были вложены серьезные средства. Подробности, заверил Николай Гиляков, будут описаны в регламенте приема экзаменов (документ готовится). Пока известно лишь, что тестирование будет длиться около получаса.
Директор ярославской автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков предложил ввести проверку знаний ПДД при замене водительского удостоверения (раз в десять лет). Начальник ГИБДД России Михаил Черников назвал это «хорошей инициативой» и предложил ее «сформулировать», заметив, что вопрос «потребует серьезной проработки и больших ресурсов», при этом экзамены такие, скорее всего, должны быть добровольными. Участники могут рассчитывать, например, на скидки при покупке полиса ОСАГО, предложил глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов.
Комментируя планы по переходу на электронный реестр водительских медсправок, нарколог Александр Ковтун пояснил “Ъ”, что уже сегодня у граждан в медучреждениях берут согласие на обработку их персональных данных, это предусмотрено законодательством. Отказ гражданина, скорее всего, будет отражен в единой информационной системе. Что касается иностранцев, то их надо обязать проходить полноценное обучение в автошколах, считает главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин, поскольку в их родных странах ПДД могут существенно отличаться от российских.
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Как водитель, всецело поддерживаю идею переаттестации.
Права меняются раз в 10 лет.
Сейчас для смены достаточно пройти медкомиссию и все.
Но ни для кого не секрет, что правила водители забывают очень быстро, особенно если ездят по маршруту дом-работа или в пределах одного-двух населенных пунктов.
Когда такой водитель попадает в незнакомое место — он попросту теряется, а правил уже и не помнит.
Так что я, хоть и понимаю что многим (да и мне лично) это будет нелегко, все же поддерживаю идею переаттестации!
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Аноним ВЫ не водитель,а скорей всего рулевик, если действительно учишь ПДД то как их можно забыть? 40 с копейками лет за рулём по каким городам только не ездил без ДТП с моей стороны и таким водителям подтверждать знания правил? Абсурд,очередные поборы денег. Можете и инженера будут подтверждать свой диплом .
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согласен.
…Хотя, помню, как в Москве на Садовом пропустил поворот и, такой думаю «да ладно, ща развернусь..» аааага- у них там нет поворота налево почти нигде. Так и прокатил круг
В остальном проблем с ПДД не припомню, типа там растерялся или что-то такое.
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Вот и данилов, странно что вы против.
1. Ок, на каком расстоянии до ЖД переезда вы должны остановиться?
2. Какая длина буксирного троса допускается при буксировке легкового автомобиля?
3. При буксировке какие у кого сигналы должны быть включены? (судя по водителям в Бердске вообще никто не знает об этом: с месяц назад на светофоре мужику в соседнем ряду объяснял что он не прав)
А про новые разметки и знаки, которых у нас тут нет, а в Москве например немеряно?
Вот мне кажется, что вы обычные врунишки получаетесь….
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Минусанул за неудачный троллинг. Вы, как у вас часто бывает- мимо.
Да, в Москве в Питере на авто был давно, но что-то не припомню там «немеряно знаков которых нет у нас». Может они где-то так круто спрятаны, что не каждый их найдёт… но вот не видел.
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если бы ваши лично права действовали только впределах НСО, то без проблем.
Но потенциально вы имеете право ездить по территории всей России, а там знаки и разметки бывают другие.
Например «велосипедная дорожка» — чего с ней делать будете?
А с желтой разметкой у остановок общественного транспорта, которых в Бердске не было никогда?
P.S. минусте сколько хотите, только вот знаний в пдд вам это не добавит
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минусал ещё раз.
Для того чтобы ПДД знать, не обязательно ЛИЧНО каждый знак или разметку вживую увидеть.
В эпоху интернета живём.
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если в их головах забота о безопасности движения, а не нажива, пусть сделают переподготовку и пересдачу БЕСПЛАТНЫМИ, тогда все сразу все поймут. На 99,9 % уверен, что кроме наживы в этих головках ничего НЕТ. Если сделать все эти хотелки бесплатными, они сами завоют- зачем нужен этот геморрой.
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кстати, это первое о чём подумал.
От техосмотра их убрали, с дорог убрали, от номеров двигают… кормушек всё меньше, а хотелки видимо прежние.
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пересдача, как и сдача, и так бесплатны.
А уж готовьтесь сами или на нимайте — это точно не дело ГИБДД
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А за чей счёт будет этот «праздник»?
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