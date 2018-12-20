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Два грабежа и угон раскрыли за неделю по горячим следам полицейские Бердска

Сотрудники бердского отдела МВД выявили шесть правонарушений в сфере миграционного законодательства.(ВИДЕО)

20.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Два грабежа и угон раскрыли за неделю по горячим следам полицейские Бердска

На прошлой неделе полицейские задержали и доставили в отдел МВД 48 административных правонарушителей

За прошлую неделю в отделе МВД по Бердску зарегистрировано 390 сообщений о происшествиях.

Автор видео Галина Панчева

Из 390 сообщений 20 — преступления, 10 раскрыты, из ранее нераскрытых преступлений 3 раскрыты, рассказал на совещании чиновников 17 декабря начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов. Преступлений, связанных с наркотиками и в сфере экономики, не было зарегистрировано.

Пять преступлений совершено на улице, одно — в общественном месте. По горячим следам раскрыли два грабежа и угон. В отдел были доставлены 48 административных нарушителей, выявлено 48 административных правонарушений. Некоторые связаны с миграционным законодательством — их было 6.


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