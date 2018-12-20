Два грабежа и угон раскрыли за неделю по горячим следам полицейские Бердска

За прошлую неделю в отделе МВД по Бердску зарегистрировано 390 сообщений о происшествиях.

Автор видео Галина Панчева



Из 390 сообщений 20 — преступления, 10 раскрыты, из ранее нераскрытых преступлений 3 раскрыты, рассказал на совещании чиновников 17 декабря начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов. Преступлений, связанных с наркотиками и в сфере экономики, не было зарегистрировано.

Пять преступлений совершено на улице, одно — в общественном месте. По горячим следам раскрыли два грабежа и угон. В отдел были доставлены 48 административных нарушителей, выявлено 48 административных правонарушений. Некоторые связаны с миграционным законодательством — их было 6.