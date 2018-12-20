Любить животных заставила Госдума

Госдума в среду приняла закон об ответственном обращении с животными, который вводит запрет на любые проявления жестокости по отношению к ним, закрепляет правила выгула и требования к содержанию. Документ был внесен осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва и рассматривался восемь лет.

В документе подчеркивается, что «обращение с животными основывается на нравственных принципах и принципах гуманности: запрещение жестокого обращения, отношение к ним как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания».

Владелец животного, который хочет отказаться от его содержания, будет обязан передать его новому владельцу или в приют. Закон не допускает использования домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных правительством. Вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными, а также призывы к таким действиям.

Исключается возможность «свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на детских и спортивных площадках». Граждане будут обязаны «обеспечивать уборку мест и территорий общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности домашнего животного». Муниципальные власти смогут запрещать выгул в определенных местах.

«Выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка, независимо от места выгула, запрещается, за исключением случаев, если эта собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу этой собаки, и при наличии предупреждающей надписи», — говорится в пояснительной записке. Перечень таких пород будет определять кабмин. Предполагается, что предельное количество питомцев в местах их содержания определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Закон запрещает «умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом», в том числе их отстрел, пояснил ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Вводится запрет на бои с участием животных, на их содержание в барах, ресторанах. Кроме того, устанавливается «однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, садовых участках и так далее», пояснил парламентарий. Запрещаются также контактные зоопарки.

Отлов животных должен будет сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о зверях, попавших в приюты. Вводится не только государственный надзор, в том числе ветеринарный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников, добавил глава комитета.

Критика оппозиции

«Такого закона еще не было в истории нашей страны. Его ждут без преувеличения миллионы наших неравнодушных граждан во всех регионах», — сказал в ходе обсуждения документа зампред профильного комитета Сергей Боярский («Единая Россия»).

В свою очередь представитель «Справедливой России» Олег Шеин указал на некоторые «технические трудности», которые, по его мнению, не удалось урегулировать в итоговой редакции текста. «Это, к примеру, и фактически вступающий с января запрет на выгул собак [в неположенных местах], пусть без санкций, но тем не менее запрет формируется. Это и, по сути дела, запрещение конных прогулок в городах РФ, это и сложные темы, касающиеся отказа в применении модели, связанной с регистрацией собак», — перечислил он.

«А самое главное — это история с учетом бездомных животных в частных приютах, которые будут получать государственное финансирование, но при этом количество проходящих через них животных будет определяться только самими приютами, что открывает широкие возможности для приписок и, очевидно, отдаляет нас от цели», — считает политик.

Со своей стороны либерал-демократ Сергей Иванов усомнился в том, что «с принятием закона исчезнут те уроды, которые расчленяют котят, щенят и потом выкладывают все это в социальных сетях». В то же время закон в его окончательном виде «может привести к очень большим проблемам в правоприменении», предупредил он. В частности, депутата не устроило, что «все отдается на откуп правительству».

«Я сильно сомневаюсь, что наше уважаемое правительство не включит в этот перечень особо опасных животных какого-нибудь кокер-спаниеля: знаете, такая миловидная собачка, которая на уши свои наступает, когда идет. Потому что по статистике именно кокер-спаниели — самые кусающиеся собаки. Глядишь, и включат», — выразил опасение Иванов.

Комментируя прозвучавшие замечания в заключительном слове, Бурматов предложил своим коллегам, у которых возникают «всевозможные фобии, что будет запрещен выгул животных», совершить прогулку вместе с ним и его собакой, которую парламентарий, по его словам, взял из приюта. «Хочу предложить вместе пойти и погулять, убедиться, что ничего и никому запрещено не будет», — заключил он.

Источник: ТАСС