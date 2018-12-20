Украина объявила о новом проходе своих кораблей через Керченский пролив

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Пляши Маша
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Завидуй Маше молча…
Кстати, твоя попытка нырнуть в украинские воды засчитана.
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а дело то серьезным может оказаться…
пишут, что 40 американских сенаторов потребовали от Трампа проведения международной военной операции против России на Чёрном море для разблокирования Керченского пролива. Речь, по всей видимости, идёт о сопровождении украинских кораблей военным кораблем США или НАТО. Заявление Турчинова о повторном прорыве через пролив совместно с иностранными военными кораблями явно согласовано с США.
+ Идёт активная демонстрация угрозы рождественского наступления украинской армии под Мариуполем и, возможно, на других участках.
какую команду даст Путин , интересно ..))
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