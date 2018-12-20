Украина объявила о новом проходе своих кораблей через Керченский пролив

Анонсированный секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым новый несанкционированный проход украинских военных кораблей через Керченский пролив станет очередной безответственной провокацией. Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это просто объявление об очередной провокации, носящее такой же провокативный характер, — отметила дипломат. — Оно абсолютно безответственное. Оно призвано лишь усугубить ситуацию».

«Многие партнеры Украины пытаются снять напряженность в этой ситуации и занимаются реально поиском путей деэскалации, — обратила внимание официальный представитель дипведомства. — На фоне этих попыток, которые предпринимает целый ряд в том числе государств ЕС, делать такое заявление — просто расписываться в том, что провокация и есть визитная карточка нынешнего киевского режима».

Ранее сегодня в интервью Би-би-си Турчинов заявил, что Украина не намерена отказываться от направления своих военных кораблей в Азовское море через Керченский пролив и не исключает для себя возможности уничтожить Крымский мост. Он также заявил о готовности пригласить представителей ОБСЕ, НАТО и других международных организаций, чтобы они присутствовали на украинских кораблях.