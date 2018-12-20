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Украина объявила о новом проходе своих кораблей через Керченский пролив

Захарова назвала такое заявление Александра Турчинова провокацией, призванной лишь усугубить ситуацию.

20.12.2018 Фото: МИД 4 коммент.
 
Украина объявила о новом проходе своих кораблей через Керченский пролив

Мария Захарова

Анонсированный секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым новый несанкционированный проход украинских военных кораблей через Керченский пролив станет очередной безответственной провокацией. Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это просто объявление об очередной провокации, носящее такой же провокативный характер, — отметила дипломат. — Оно абсолютно безответственное. Оно призвано лишь усугубить ситуацию».

«Многие партнеры Украины пытаются снять напряженность в этой ситуации и занимаются реально поиском путей деэскалации, — обратила внимание официальный представитель дипведомства. — На фоне этих попыток, которые предпринимает целый ряд в том числе государств ЕС, делать такое заявление — просто расписываться в том, что провокация и есть визитная карточка нынешнего киевского режима».

Ранее сегодня в интервью Би-би-си Турчинов заявил, что Украина не намерена отказываться от направления своих военных кораблей в Азовское море через Керченский пролив и не исключает для себя возможности уничтожить Крымский мост. Он также заявил о готовности пригласить представителей ОБСЕ, НАТО и других международных организаций, чтобы они присутствовали на украинских кораблях.


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(4) Комментариев

  1. Гость

    НВР: Отборных ***дюлей! :( :( :(

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  2. Новый мэр

    Пляши Маша

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  3. Аноним

    а дело то серьезным может оказаться…
    пишут, что 40 американских сенаторов потребовали от Трампа проведения международной военной операции против России на Чёрном море для разблокирования Керченского пролива. Речь, по всей видимости, идёт о сопровождении украинских кораблей военным кораблем США или НАТО. Заявление Турчинова о повторном прорыве через пролив совместно с иностранными военными кораблями явно согласовано с США.
    + Идёт активная демонстрация угрозы рождественского наступления украинской армии под Мариуполем и, возможно, на других участках.
    какую команду даст Путин , интересно ..))

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