Чтобы автомобили не обледенели около школы №13 в Бердске — срочно их уберите!

В 19 часов 19.12.18 удалось переключить магистральный водовод на резервную нитку. Подача воды по городу возобновилась, сообщает КБУ.

С 20.12.18 начнутся работы по восстановлению аварийного участка магистрали.

Предупреждение всем жителям в районе школы номер 13 — во избежании заледенения машин — рекомендовано их срочно убрать с прилегающей к школе территории.

От редакции: Позвоните своим знакомым, которые живут в том районе!