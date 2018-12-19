Коммунальна авария: без горячей воды остались 20 домов и школы в Бердске

Прорвало трубу с горячей водой утром 19 декабря в Бердске. Об этом сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

В связи с выявленным дефектом на трубопроводе горячего водоснабжения на ЦТП-2Б, произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:

переулок Больничный, 3А, 9;

ул. Олега Кошевого, 7;

ул. Островского, 57, 61, 78, 80, 82, 84, 86;

ул. Свердлова, 5, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 12, 12А;

А также в школе №9, медучилище, музыкальная школе, ресторане «Охотник».

Без горячей воды потребители остались с 9.00. По информации КБУ, к 16.00 дефект на трубопроводе устранен силами предприятия.