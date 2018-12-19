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Первая часть фотомарафона «Мой питомец» опубликована в газете «Курьер.Среда.Бердск»

В следующем номере, который выйдет 26 декабря, мы опубликуем вторую часть проекта «Мой питомец».

19.12.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Первая часть фотомарафона Мой питомец опубликована в газете Курьер.Среда.Бердск

Фотомарафон «Мой питомец»

Сегодня,19 декабря, в газете «Курьер.Среда.Бердск» вышла первая часть фотомарафона «Мой питомец». Помните, что вы нам высылали своих попугайчиков, варанов, кошек, собачек? Теперь они вам улыбаются со страниц газеты! Спешите купить номер.

В следующем номере, который выйдет 26 декабря, мы опубликуем вторую часть проекта «Мой питомец».

Если вы еще не успели выслать фото — ждем!

Присылать на наш ящик bkurer@mail.ru с пометкой «Мой питомец».


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