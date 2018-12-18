МИД: нет наемников из России в Центральноафриканской Республике

Москва считает ложной информацией сообщения западных СМИ о том, что в Центральноафриканской Республике находятся «армии российских наемников». Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента Африки в МИД Андрей Кемарский.

Он уточнил, что Россия ведет диалог с африканскими государствами для проработки мер, направленных на борьбу с терроризмом. Кроме того, российские специалисты помогают в укреплении вооруженных сил для защиты суверенитета страны и проводят консультации.

«Их никоим образом нельзя отнести к категории «наемников», — добавил Кемарский.

Конфликт в Центральноафриканской Республике

Ситуация в ЦАР обострилась в 2012-2013 годах. Тогда в столице республики Банги произошли столкновения боевиков исламистской группировки «Селека» с повстанцами-христианами. «Селека» захватила Банги и свергла президента Франсуа Бозизе.

Христианское население ЦАР создало свои вооруженные отряды «Антибалака» и начало преследование мусульман. По данным ООН, к 2018 году жертвами непрекращающихся конфликтов стали более шести тысяч человек.

В августе в Хартуме прошла встреча представителей «Антибалака» и «Селека». На ней договорились создать Центральноафриканское объединение — платформу для консультаций и действий по установлению мира в республике. В принятой по итогам встречи декларации также содержится призыв к властям страны начать примирение при содействии России, ЕС, региональных и международных организаций.

Источник: РИА Новости