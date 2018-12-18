За 2 млрд рублей реконструируют Госдуму

Управделами президента заключило новый контракт на проект реконструкции зданий парламента.

Как стало известно “Ъ”, управление делами президента (УДП) заключило новый контракт на проект реконструкции комплекса зданий Госдумы с «Моспроектом-2» Михаила Посохина.

Стройка перенесена с 2018 на 2019 год для проведения «более глобального» ремонта. Кроме зала заседаний и крыши в парламентской резиденции перестроят столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию — объекты комбината питания «Кремлевский» УДП. Объем затрат сверх запланированных год назад 705 млн руб. официально не определен. Но исходя из роста заложенных в федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) средств на проектирование (150 млн руб.), обновление нижней палаты обойдется бюджету почти в 2 млрд руб.

По данным Единой информационной системы (ЕИС), УДП 30 ноября заключило с «Моспроектом-2» контракт стоимостью 123,42 млн руб. на разработку проекта реконструкции комплекса зданий Госдумы. Как и прогнозировал “Ъ” 22 ноября, компания Михаила Посохина получила этот подряд взамен двух расторгнутых сторонами в октябре контрактов — на проекты расширения думского зала пленарных заседаний (35,7 млн руб.) и реконструкции крыши с надстройкой стеклянного купола вместо существующего перехода между двумя корпусами Госдумы (21,5 млн руб.).

Новый госзаказ, как и прежний, размещен УДП без конкурса в рамках процедуры закупки у «единственного поставщика» на основании распоряжения президента. Стоимость проектных и изыскательских работ по новому контракту выросла более чем вдвое и может быть увеличена в рамках дополнительных соглашений. При этом к обязательствам проектировщика добавились проведение публичного технологического ценового аудита проекта и его согласование с «Главгосэкспертизой» (в целом 6,1 млн руб.).

Напомним, идея реконструкции принадлежит спикеру нижней палаты Вячеславу Володину. Он, как заявлял глава «Моспроекта-2» Михаил Посохин, «дал толчок» к тому, чтобы зал заседаний парламента «приобрел совершенно другой облик — был похож на залы, которые характеризуются как демократичные, походил на амфитеатр». Осенью архитектор рассказывал на встрече в Томском архитектурно-строительном университете, что «соединительный блок» между зданиями Госдумы будет перестроен, там появятся «зал для мероприятий» и ряд «важных помещений», а «наверху будет купол». Судя по ранним эскизам, речь шла о надстройке для размещения конференц-зала и кабинетов. Как заявлял ТАСС глава УДП Александр Колпаков, стройка будет перенесена с 2018 на 2019 год для проведения «более глобального» ремонта.

Задание на проектирование засекречено под грифом «для служебного пользования». Но к запланированным ранее объектам реконструкции в контракте прибавились столовая на 162 места (965,4 кв. м), ресторан на 200 мест (914,5 кв. м), два кафе — на 80–100 мест на первом этаже и на 64 места на цокольном этаже (соответственно 270,6 и 274 кв. м), а также магазин-кулинария на первом этаже (197,1 кв. м). Все эти объекты эксплуатирует подразделение подведомственного УДП комбината питания «Кремлевский», который по указанным в контракте расчетам сможет одновременно кормить в думских залах общепита 426 человек.

Кроме того, контракт предусматривает «приспособление к современному использованию» объекта культурного наследия, которым является здание Госдумы на Охотном Ряду (памятник конструктивизма, построенный в 1930-е годы как дом Совета труда и обороны): шесть оконных проемов в центральной части его северного фасада хотят переустроить в двери. Планируется также переоснащение зала, сетей для видеоконференций, парламентского ТВ и спецсвязи. Их спроектирует за 10,3 млн руб. АО «Сатурн» (генпроектировщик судебного квартала в Санкт-Петербурге по заказу УДП).

На запрос “Ъ” о предварительной стоимости, сроках и объектах предстоящей стройки пресс-секретарь УДП Елена Крылова сообщила: «В настоящее время мы ведем разработку концепции проекта реконструкции. По окончании проект буден направлен на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза», по результатам рассмотрения будут определены сроки и стоимость работ». Между тем указанные в контракте сроки свидетельствуют о том, что он фактически был заключен задним числом: на изыскательские работы отведено две недели до 14 декабря, сам проект должен быть готов к 25 декабря. К 15 апреля 2019 года проектировщик должен получить положительные заключения «Главгосэкспертизы» и ценового аудита, к 17 мая — представить по их итогам материалы заказчику. При этом УДП оплатит «Моспроекту-2» почти половину стоимости контракта до конца этого года — 55,9 млн руб., но проектировщик по условиям контракта должен перечислить на счет УДП 12,3 млн руб. (10% суммы контракта) в счет обеспечения исполнения обязательств.

Отметим, что подлежащий сносу переход между зданиями Госдумы был построен по проекту того же господина Посохина в рамках масштабной реконструкции 1994 года, когда комплекс зданий на Охотном Ряду и в Георгиевском переулке был указом президента определен в качестве официальной резиденции Госдумы. В 2003 году началась еще одна реконструкция с заменой системы вентиляции и устройством возле зала заседаний интернет-кафе. «Чтобы депутат во время заседания мог выйти выпить чашку кофе или, если позволите, кружку пивка, покурить, съесть мороженое»,— пояснял тогда глава аппарата Думы Александр Лоторев. На тот момент затраты на реконструкцию и текущий ремонт, по его словам, составляли до 137 млн руб. (см. “Ъ” от 5 сентября 2003 года). Еще 14 госзаказов на ремонт помещений Думы УДП размещено в ЕИС: в 2014 году — на 36 млн руб., в 2016–2017 годах — на 277 млн руб., в том числе 52 млн руб.— на капремонт зала заседаний.

Стоимость нынешней реконструкции можно прогнозировать исходя из изменений ФАИП. В начале 2018 года на эти цели было зарезервировано 705 млн руб.: 475,5 млн руб. планировалось потратить на зал заседаний, 229,9 млн руб.— на перестройку крыши. 7,5% и 9,4% от этих сумм соответственно УДП планировало потратить в рамках контрактов на проектирование этих объектов (в целом 57,2 млн руб.). Учитывая, что сейчас на проектные и изыскательские работы в ФАИП зарезервировано 150 млн руб., а на практике эти затраты составляют 6–10% всех инвестиций, реконструкция помещений для заседания и питания депутатов может стоить бюджету около 2 млрд руб.

Источник: Ъ