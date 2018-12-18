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Переполненные автобусы в микрорайоне Южном Бердска оставляют пассажиров мерзнуть

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Переполненные автобусы в микрорайоне Южном Бердска оставляют пассажиров мерзнуть

Жители с маленькими детьми ждут следующий транспорт. Бердчане просят увеличить количество автобусов.

18.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Переполненные автобусы в микрорайоне Южном Бердска оставляют пассажиров мерзнуть

Автобус №1 следует от железнодорожного вокзала до микрорайона Белокаменного

Просят пустить дополнительный общественный транспорт жители микрорайона Южного Бердска.

— Мы вынуждены стоять на остановке на морозе с детьми и ждать единственного автобуса №1, который полностью наполняется пассажирами на «Белокаменном», и до нас порой не доезжает. Автобус до такой степени забит людьми, что половина пассажиров остается стоять и ждать следующего. Посмотрите, сколько высоток выросло, какие два больших микрорайона, сколько народа по утрам ездит на работу, сколько школьников и дошколят. И на всех один автобус. Не буду брать во внимание автобус №8, так как он ходит через каждый час. И не всем он удобен. Надеюсь, что нас услышат, — рассказала читательница «Курьер. Среда. Бердск».

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердского автопредприятия Елена Бороздина, такие решения, как увеличение количества транспорта на автобусных маршрутах, принимает бердская горадминистрация. Поскольку мэрия является заказчиком и организатором аукционов.

— Мы самовольно принимать такие решения не можем, потому что действуем в рамках заключенного и отыгранного контракта, в котором четко прописано количество рейсов по каждому маршруту и даже по каждому выходу. Поэтому если администрация как заказчик к следующему аукциону заявит больший объем работ, мы будем готовы его выполнить. Мы сейчас работаем только в рамках 44 федерального закона. То есть никаких самостоятельных шагов мы делать не имеем право, — подчеркнула Бороздина.

По словам Елены Викторовны, данное обращение бердчан будет перенаправлено в организационный отдел горадминистрации. Вполне возможно, что по этому вопросу будет принято положительное решение, предположила Бороздина.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Отвратительно работает этот маршрут Приходится ждать по 30-40 минут в то время как пустые автобусы данного маршрута пролетают мимо Я считаю что личные дела, такие как перевозка родственников должна осуществляться в нерабочее время

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