Лавров: Россия с признаем ДНР и ЛНР окончательно потеряет Украину

Россия, признав провозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР), потеряет отношения с Украиной, которая останется в руках нацистского режима. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о том, почему Россия не признает ДНР и ЛНР.

«Вы хотите признать ЛНР и ДНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?», — сказал он.

Проблемы Украины шире Донбасса

Также глава МИД РФ заявил, что украинский режим имеет все черты неонацистского. «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе», — сказал Лавров.

Отвечая на вопрос о том, почему Москва не прерывает отношения с Киевом, Лавров подчеркнул: «Мы имеем отношения с украинским государством, украинское государство — это гораздо больше и важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения».

«Украинский народ ни при чем, и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с РФ», — обратил внимание глава ведомства. По его словам, для этого «придется урегулировать внутренние проблемы Украины». «Они гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ДНР и ЛНР», — добавил Лавров.

О минских соглашениях

Минские соглашения — единственный способ преодолеть кризис в Донбассе, отметил Лавров.

«Минские договоренности альтернативы не имеют, — подчеркнул министр. — Я так говорил и в позапрошлом году».

Отвечая на реплику журналиста о том, что минские соглашения якобы не работают, он сказал: «Устав ООН тоже нарушают много раз, и он тоже много раз не работает. Но поддаваться паническим эмоциям непозволительно».

Источник: ТАСС