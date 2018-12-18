Лавров: Россия с признаем ДНР и ЛНР окончательно потеряет Украину

Россия, признав провозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР), потеряет отношения с Украиной, которая останется в руках нацистского режима. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о том, почему Россия не признает ДНР и ЛНР.
«Вы хотите признать ЛНР и ДНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?», — сказал он.
Проблемы Украины шире Донбасса
Также глава МИД РФ заявил, что украинский режим имеет все черты неонацистского. «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе», — сказал Лавров.
Отвечая на вопрос о том, почему Москва не прерывает отношения с Киевом, Лавров подчеркнул: «Мы имеем отношения с украинским государством, украинское государство — это гораздо больше и важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения».
«Украинский народ ни при чем, и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с РФ», — обратил внимание глава ведомства. По его словам, для этого «придется урегулировать внутренние проблемы Украины». «Они гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ДНР и ЛНР», — добавил Лавров.
О минских соглашениях
Минские соглашения — единственный способ преодолеть кризис в Донбассе, отметил Лавров.
«Минские договоренности альтернативы не имеют, — подчеркнул министр. — Я так говорил и в позапрошлом году».
Отвечая на реплику журналиста о том, что минские соглашения якобы не работают, он сказал: «Устав ООН тоже нарушают много раз, и он тоже много раз не работает. Но поддаваться паническим эмоциям непозволительно».
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зато Курилы Путин может сдать легко ….
Вчера в интервью Лаврова радио «Комсомольская правда» снова прозвучала тема Курильских островов. Лавров сообщил, что Россия готова передать острова Японии при условии признания ею итогов Второй мировой войны на условиях декларации 1956 года — то есть, передаче подлежат два острова из четырех.
https://utro.ru/politics/2018/12/17/1384332.shtml
причем на фоне того, что японцы не исключают вариант размещения военной базы (пока своей) на переданных островах.
Япония в следующем году приняла беспрецедентный военный бюджет, аргументируя это необходимостью противодействовать растущей военной угрозе со стороны Китая и России в регионе. Для этого серьезно увеличен потребительский налог, позволивший принять на 19 год рекордный бюджет всей страны, а это, в свою очередь, дало возможность резко поднять военные расходы: они увеличены сразу на 48 миллиардов долларов (у России весь военный бюджет — 46 милиардов долларов). Япония заявила также о планах размещения на удаленных островах своих ракет средней дальности (до 900 километров), аргументируя это китайской военной угрозой. Будут ли размещены такие ракеты на Курилах после передачи — не говорится, но никаких препятствий для этого нет.
Есть только один вопрос — для чего именно сейчас, в условиях растущей военной напряженности в регионе, передавать потенциальному противнику важные локации, которые он, не скрывая, намерен немедленно использовать в противостоянии с Россией? Если расчет на то, что эти два острова позволят откупиться, то такая политика политикой не является. Достаточно взглянуть на Чечню — размер выплачиваемой дани выглядит более чем внушительным, но чеченское руководство уже не удовлетворено им и заявляет о недостаточности финансирования. Кроме этого, ведет территориальные захваты, как это уже произошло с Ингушетией. Политика умиротворения и выплат дани всегда ведет к одному и тому же результату — необходимости увеличения выплат в дальнейшем.
Рассчитывать на то, что японцы поведут себя как-то иначе, нелепо. С другой стороны, не стоит забывать, что в Кремле сидят временщики, которым вообще плевать, что будет с страной после них. В рамках такой парадигмы логика продажи Курил, конечно, разумна — на наш век хватит, а потом хоть трава не расти. (с)
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Вообще-то эти острова Японии и должны принадлежать. Но, с некоторыми условиями
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а. так вы уже получили новые методички? )
Это ничего, что эти острова — это ведь еще и прибрежные территории, проливы, а самое главное — там есть стратегические маршруты, позволяющие контролировать весь прибрежный Дальний Восток?
для меня ваши Путин и К — продажные предатели…
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Ну что лёд тронулся. Боязно идти на такой шаг.
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