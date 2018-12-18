Алименты неработающему родителю с детьми обяжут платить в России

В России предлагают обязать платить алименты на содержание неработающего бывшего супруга или супруги, с кем остались проживать дети. Соответствующее обращение направила в Минтруд председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Об этом общественница рассказала RT.

«В связи с увеличением в России количества разводов и из-за высокого социального запроса вследствие ущемления интересов несовершеннолетних и снижения уровня их жизни, связанных с проживанием после развода с неработающим родителем, прошу рассмотреть необходимость выплаты алиментов не только на детей, но и на неработающего бывшего супруга/супругу, с которым после развода проживает ребёнок/дети», — говорится в обращении.

Отмечается, что сумма алиментов должна определяться из расчёта минимального размера оплаты труда и составлять не менее 1,0 МРОТ.

Общественница убеждена, что мера позволит защитить интересы детей, оставшихся с неработающим родителем, и сделать снижение уровня жизни неполной семьи менее заметным.

«Распространена ситуация, когда супруг, с которым после развода остаётся ребёнок/дети, не имеет возможности работать из-за малолетнего возраста детей, грудного вскармливания, наличия нескольких детей, требующих внимания и сопровождения в дошкольные и учебные учреждения, отсутствия места в детском саду/яслях, хронических заболеваниях детей и по состоянию своего здоровья, невозможности устроиться по специальности, отсутствия профессионального образования и прочих причин, вызывающих невозможность трудоустройства без ущерба для присмотра за детьми и их полноценного воспитания», — заключила Волынец.

В беседе с RT она пояснила, что предполагается выплата алиментов до тех пор, пока ребёнку (или младшему из детей) не исполнится 18 лет. Однако плательщик алиментов перестанет нести это обязательство, если получатель трудоустроится.

Последний должен будет сообщить об этом алиментщику в документальном порядке. В противном случае оспорить выплату предлагается через суд.

Ранее россияне предложили законодательно закрепить минимальный размер алиментов.

Такое предложение было сделано в ходе интерактивного опроса на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Источник: russian.rt.com