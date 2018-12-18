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СП: Провалилась реформа ценообразования в строительстве

Глава ведомства Алексей Кудрин подчеркнул, что вопрос ценообразования влияет на все бюджетные стройки и стоимость проектно-сметной документации.

18.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
СП: Провалилась реформа ценообразования в строительстве

В Бердске объемы жилищного строительства упали

Реформа ценообразования в строительстве результатов пока не принесла. Такой вывод содержится в сообщении Счетной палаты по итогам анализа реформирования в 2015 — 2018 годах системы ценообразования и сметного нормирования в сфере строительства.

«Несмотря на длительный временной период и значительный объем затраченных средств, реформа не принесла ожидаемых результатов: новая система определения сметной стоимости строительства, основанная на «ресурсном» методе, не готова; нормативная база, необходимая для реализации реформы, в полном объеме не создана, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении поручения президента», — говорится в сообщении.

Влияет на все бюджетные стройки
Вопрос ценообразования влияет на все бюджетные стройки и стоимость проектно-сметной документации, отметил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Это не рядовой вопрос. Это тот самый институт, который не работает должным образом и создает в инвестиционном климате страны громадную проблему», — приводятся его слова на коллегии ведомства.

На реформу, начиная с 2015 года, израсходовано порядка 1,9 млрд рублей, отмечает контрольное ведомство. Анализ показал, что работа по формированию новых и актуализации действующих сметных нормативов проводится Минстроем бессистемно. В частности, отсутствуют методики определения величины накладных расходов, сметной прибыли, временных зданий и сооружений, зимнего удорожания, затрат на осуществление функций технического заказчика. Уже принятые методики определения сметных цен на затраты труда, материалы, изделия, конструкции, оборудование, услуги на перевозку грузов для строительства нуждаются в существенной доработке. Также требуют актуализации методы определения стоимости проектно-изыскательских работ.

Несмотря на создание ФГИС «Ценообразование в строительстве», база данных о рыночных ценах строительных ресурсов и работ в строительстве не создана. По состоянию на 1 августа 2018 года, информацию в систему внесли только 2160 юридических лиц, или порядка 26% общего количества поставщиков информации, отмечает контрольное ведомство.

«Вместо того, чтобы оптимизировать действующую систему ценообразования, основанную на базисно-индексном методе, ее просто законсервировали со всеми недостатками, которые мы отмечали по итогам проверки в 2014 году. При этом новая система, основанная на так называемом «ресурсном» методе, до конца 2018 года, как это было первоначально запланировано, не создана», — приводятся в сообщении слова аудитора Счетной палаты Юрия Росляка.

В свою очередь, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства в ходе коллегии Дмитрий Волков отметил, что министерство уже разработало и внесло в правительство дорожную карту, в которой учтены все замечания Счетной палатой и предусмотрены конкретные меры по доработке и внедрению «ресурсного» метода определения сметной стоимости строительства.

«Мы планируем сделать «ресурсный» метод возможным для применения на бюджетных стройках с 1 января 2022 года», — цитирует Счетная палата заявление Волкова. До этого будет применяться действующая система ценообразования на основе базисно-индексного метода, следует из его слов.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. zizou

    «Несмотря на длительный временной период и значительный объем затраченных средств, реформа не принесла ожидаемых результатов
    ===============================
    *CRAZY* неожиданно *LOL*

    Thumb up 4 Thumb down 0

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