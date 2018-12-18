Украл бритву Gillette пьяный экс-полицейский в парфюмерном магазине Новосибирска

Заместитель прокурора Октябрьского района Новосибирска Денис Серебряков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции УМВД России по Новосибирску.

Экс-полицейский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения проник в помещение магазина «Парфюмерия и косметика» по ул. Бориса Богаткова, 208/1. Там он похитил имущество организации — упаковку сменных кассет для бритвенного станка, а также бритву марки Gillette на сумму почти 3 тыс. рублей. Похищенные вещи злоумышленник поместил в карман своей куртки. Однако распорядиться похищенным ему не удалось, так как он был обнаружен сотрудницей магазина и задержан сотрудниками отдела вневедомственной охраны Дзержинского района на месте преступления.

Уголовное дело рассмотрит по существу Октябрьский районный суд Новосибирска.

За преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет.