Чиновника на новосибирское имущество нашли в Вологде

Бывшего замглавы Вологды Евгения Скородумова трудоустроили в департамент имущества Новосибирской области. В мэрии Вологды Скородумов какое-то время работал под руководством нынешнего новосибирского губернатора Андрея Травникова. По данным источников, Скородумов претендует на должность начальника департамента, которую занимает Роман Шилохвостов.
Скородумов назначен замначальника департамента имущества и земельных отношений, сообщили Тайге.инфо источники. К работе, по их данным, он приступил на этой неделе. Впрочем, есть информация, что Скородумов приезжал еще в начале осени, тогда, напомним, прошли выборы губернатора, на которых победил Андрей Травников. Изначально планировалось его назначение на должность начальника департамента вместо Романа Шилохвостова.
Евгений Скородумов из мэрии Вологды был уволен в мае 2018 года. Сообщалось, что он попал под сокращение в связи с оптимизацией бюджета. В базе «Контур-Фокус» можно найти человека с таким же именем, успевшего поработать в 2018 году руководителем двух муниципальных учреждений — Вологодского городского МФЦ и МАУ «Ледовый дворец».
Судя по сообщениям СМИ, Скородумов работал в должности около пяти лет, то есть избранный в 2016 году мэром Вологды Андрей Травников около года успел побыть начальником Скородумова.
Роман Шилохвостов стал начальником департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области в октябре 2010 года. С апреля 2009 года он работал управляющим делами Сибирского отделения РАН, а до этого — заместителем управделами СО РАН Дмитрия Верховода по вопросам эксплуатации, строительства и торгов.
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