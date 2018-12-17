КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам трехкомнатную квартиру
Продам
Продам
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам1-комн квартиру
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Чиновника на новосибирское имущество нашли в Вологде

Циркач Запашный пожаловался Путину на олигарха Гуцириева и цирк Cirque du Soleil

Мэр Бердска: Неопрятно выглядит ул. Первомайская из-за неочищенных парковок

Мнение заслуженного учителя РФ: Не стоило выгонять девочку с голубыми волосами из школы в Бердске

Землю без торгов отдавать застройщику разрешили депутаты Новосибирской области

Иск главы Росгвардии Золотова к оппозиционеру Навальному суд оставил без движения

Родители вернули украденные 11-летними школьницами канцтовары на 4000 рублей в магазин Бердска

Семье упавшего с 15 этажа рабочего 800 тыс. рублей заплатит предприятие в Новосибирске

Отправить Шнурова на Евровидение хотят поклонники

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии



Чиновника на новосибирское имущество нашли в Вологде

Вологодским мэром работал Андрей Травников до назначения и избрания губернатором Новосибирской области.

17.12.2018 Фото: vologda-portal.ru Нет комментариев
 
Чиновника на новосибирское имущество нашли в Вологде

Евгений Скородумов

Бывшего замглавы Вологды Евгения Скородумова трудоустроили в департамент имущества Новосибирской области. В мэрии Вологды Скородумов какое-то время работал под руководством нынешнего новосибирского губернатора Андрея Травникова. По данным источников, Скородумов претендует на должность начальника департамента, которую занимает Роман Шилохвостов.

Скородумов назначен замначальника департамента имущества и земельных отношений, сообщили Тайге.инфо источники. К работе, по их данным, он приступил на этой неделе. Впрочем, есть информация, что Скородумов приезжал еще в начале осени, тогда, напомним, прошли выборы губернатора, на которых победил Андрей Травников. Изначально планировалось его назначение на должность начальника департамента вместо Романа Шилохвостова.

Евгений Скородумов из мэрии Вологды был уволен в мае 2018 года. Сообщалось, что он попал под сокращение в связи с оптимизацией бюджета. В базе «Контур-Фокус» можно найти человека с таким же именем, успевшего поработать в 2018 году руководителем двух муниципальных учреждений — Вологодского городского МФЦ и МАУ «Ледовый дворец».

Судя по сообщениям СМИ, Скородумов работал в должности около пяти лет, то есть избранный в 2016 году мэром Вологды Андрей Травников около года успел побыть начальником Скородумова.

Роман Шилохвостов стал начальником департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области в октябре 2010 года. С апреля 2009 года он работал управляющим делами Сибирского отделения РАН, а до этого — заместителем управделами СО РАН Дмитрия Верховода по вопросам эксплуатации, строительства и торгов.

Источник: tayga.info


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Кресло начальника отдела СК Бердска занял 33-летний майор из Новосибирска По пожарной лестнице пришлось взбираться спасателям Бердска в квартиру с запертыми детьми Чиновника на новосибирское имущество нашли в Вологде

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика