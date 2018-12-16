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Около 600 млн рублей до 2021 года направят на инфраструктуру обращения с отходами региона

Планируется завершение строительства современных объектов размещения отходов в Карасукском, Баганском, Северном, Кыштовском, Искитимском района.

16.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Около 600 млн рублей до 2021 года направят на инфраструктуру обращения с отходами региона

Около 600 млн рублей до 2021 года направят на инфраструктуру обращения с отходами региона

В Новосибирской области ежегодно в течение ближайших трёх лет будет выделяться около 200 млн рублей из федерального и регионального бюджетов на создание инфраструктуры новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Актуальные вопросы перехода на новую систему обращения с ТКО в Новосибирской области 12 декабря на круглом столе обсудили представители регионального Правительства, ГЖИ и регионального оператора по обращению с отходами.
В мероприятии принял участие заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка – он отметил, что новая система обращения с отходами в Новосибирской области, которая заработает с 1 января 2019 года, должна обеспечить бесперебойный вывоз мусора во всех районах области и г. Новосибирска, безопасное размещение отходов и эффективное извлечение из ТКО полезных фракций.

«В настоящее время отобран региональный оператор по обращению с ТКО, проводится работа по включению объектов в госреестр объектов размещения отходов (ГРОРО), состоялись конкурсы по отбору перевозчиков, теперь все перевозчики знают, где забирать мусор и куда везти. Внесены изменения в территориальную схему обращения с отходами в регионе, они были разработаны с участием рабочей группы, в состав которой входили депутаты, общественники, эксперты, сегодня данный документ принят и не имеет «пробелов», – подчеркнул Сергей Сёмка.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что территориальная схема регулирует не только логистические потоки в сфере обращения с ТКО, но и вопросы создания инфраструктуры. «На создание инфраструктуры для новой системы обращения с отходами в Новосибирской области ежегодно в течение трёх лет из федерального и регионального бюджетов будет выделяться порядка 200 млн рублей. В том числе, планируется завершение строительства современных объектов размещения отходов в Карасукском, Баганском, Северном, Кыштовском, Искитимском районах области, строительство площадок временного накопления. Будет производиться оптимальное построение маршрутов, реализация проектов по созданию объектов размещения в формате ГЧП в Татарском, Барабинском, Тогучинском районах», – подчеркнул министр.

Одна из основных задач новой системы обращения с ТКО – работа по устранению несанкционированных свалок. «Запуск новой системы обращения с отходами создаст серьёзные препятствия для возникновения новых несанкционированных свалок и устранения старых. В рамках реализации нового национального проекта «Экология» предусматривается рекультивация ряда объектов размещения отходов, заложенных в региональную территориальную схему», – сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко.

Заместитель руководителя регоператора – ООО «Экология – Новосибирск» Михаил Мезенцев отметил, что для разъяснений изменений в системе работы с коммунальными отходами проведено уже более 40 встреч с жителями и представителями предприятий, организаций, учреждений районов г. Новосибирска и Новосибирской области. «Услуга по вывозу мусора теперь коммунальная, она должна оказываться всем жителям», – подчеркнул Михаил Мезенцев.

Решение всех вопросов создания новой системы обращения с ТКО находится на контроле министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Источник: nso.ru


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