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Возмутились торговлей шубами в фойе кинотеатра «Орион» жители Бердска

Администраторы кинотеатра успокоили бердчан: шубы съехали.

14.12.2018 Автор: Егор Сафронов Фото: читателя 2 коммент.
 
Возмутились торговлей шубами в фойе кинотеатра «Орион» жители Бердска

Горожанам не нравится торговля шубами в кинотеатре

Возмущенные жители Бердска обратились в «Курьер.Среда.Бердск» с вопросом «Почему в фойе кинотеатра «Орион» — культурно-досугового места, торгуют шубами. На присланном 6 декабря фото — шубы на вешалках в фойе единственного кинотеатра города.
-Это разовая акция. Шубы стоят здесь всего 2 дня. Обычно они стоят в ДК, но в этот раз их не успели туда поставить, — сообщила старший администратор кинотеатра Оксана.
-У вас есть какое- то разрешение на эту деятельность?
-Да, директор кинотеатра дала согласие на продажу. Совершенно не понимаю возмущения людей. В Доме Культуры происходит то же самое, а такой реакции нет, — негодует Оксана.
Бердчане уже неоднократно писали в народные новости о торговле шубами, по мнению руководителей учреждений, они вынуждены идти на такие меры ради выживания. Да и горожане имеют возможность купить недорого товар.
По словам администратора, шубная распродажа закончилась 6 декабря, 14 декабря «Курьер.Среда.Бердск» проверил наличие шуб в фойе «Ориона» — действительно нет!


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(2) Комментариев

  1. абориген

    «Возмутились торговлей шубами в фойе кинотеатра «Орион» жители Бердска.Администраторы кинотеатра успокоили бердчан: шубы съехали.»

    А что заедет? В Бердске ведь так катастрофически не хватает площадей для арендаторов, вот прямо притулиться некуда????

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  2. Организатор

    Удобно же,все для людей! пошел в кино, а купил шубу супруге! а в самом кинозале тоже места пустуют,можно туда еще сумочки запустить

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