Возмутились торговлей шубами в фойе кинотеатра «Орион» жители Бердска

Возмущенные жители Бердска обратились в «Курьер.Среда.Бердск» с вопросом «Почему в фойе кинотеатра «Орион» — культурно-досугового места, торгуют шубами. На присланном 6 декабря фото — шубы на вешалках в фойе единственного кинотеатра города.

-Это разовая акция. Шубы стоят здесь всего 2 дня. Обычно они стоят в ДК, но в этот раз их не успели туда поставить, — сообщила старший администратор кинотеатра Оксана.

-У вас есть какое- то разрешение на эту деятельность?

-Да, директор кинотеатра дала согласие на продажу. Совершенно не понимаю возмущения людей. В Доме Культуры происходит то же самое, а такой реакции нет, — негодует Оксана.

Бердчане уже неоднократно писали в народные новости о торговле шубами, по мнению руководителей учреждений, они вынуждены идти на такие меры ради выживания. Да и горожане имеют возможность купить недорого товар.

По словам администратора, шубная распродажа закончилась 6 декабря, 14 декабря «Курьер.Среда.Бердск» проверил наличие шуб в фойе «Ориона» — действительно нет!