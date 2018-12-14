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«Возмутились торговлей шубами в фойе кинотеатра «Орион» жители Бердска.Администраторы кинотеатра успокоили бердчан: шубы съехали.»
А что заедет? В Бердске ведь так катастрофически не хватает площадей для арендаторов, вот прямо притулиться некуда????
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Удобно же,все для людей! пошел в кино, а купил шубу супруге! а в самом кинозале тоже места пустуют,можно туда еще сумочки запустить
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