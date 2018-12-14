КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам комнату в секции с ремонтом
Продам 1к. квартиру на ул. Рогачева 20а
продам
Продам 1-ую на Кристальной 89137313888 Ирина
Продам 1-ую Микрорайон, 4 89137313888 Ирина
Продам 1-комнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Мнение замглавы Бердска: Голубой цвет волос 12-летней девочки — это упущение родителей

Вернуть ёлку на площадь Горького требуют жители Бердска

Возмутились торговлей шубами в фойе кинотеатра «Орион» жители Бердска

Ликвидировала “страсбургского стрелка” полиция Франции

Замглавы Бердска: Для ликвидации второй смены из 4 000 учащихся нужно построить еще три школы

Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска

Лайнер «Уральских авиалиний» при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу

Выселяют из квартир за ипотечные долги жителей Бердска

Автобус с пассажирами влетел в бетонный разделитель на трассе Новосибирск-Кемерово

Фастфудом питается каждый пятый россиянин

Последние комментарии



Автобус с пассажирами влетел в бетонный разделитель на трассе Новосибирск-Кемерово

Водителя зажало в кабине, двое пассажиров пострадали.

14.12.2018 Фото: ГУ МВД РФ по НСО Нет комментариев
 
Автобус с пассажирами влетел в бетонный разделитель на трассе Новосибирск Кемерово

В Новосибирской области произошло ДТП с рейсовым автобусом

В 11.30 на 116-м километре трассы Р-255 «Сибирь» водитель рейсового автобуса Новосибирск-Кемерово не справился с управлением, в результате чего наехал на разделитель между полосами, после чего по инерции продолжил движение и столкнулся с припаркованным грузовиком.

Водитель автобуса оказался зажат в кабине, для оказания ему помощи сотрудники полиции вызвали спасателей. Двое из пассажиров обратились за медицинской помощью.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Судят отца сгоревших в пожаре пятерых детей под Искитимом Мнение замглавы Бердска: Голубой цвет волос 12-летней девочки — это упущение родителей Вернуть ёлку на площадь Горького требуют жители Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика