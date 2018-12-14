Автобус с пассажирами влетел в бетонный разделитель на трассе Новосибирск-Кемерово

В 11.30 на 116-м километре трассы Р-255 «Сибирь» водитель рейсового автобуса Новосибирск-Кемерово не справился с управлением, в результате чего наехал на разделитель между полосами, после чего по инерции продолжил движение и столкнулся с припаркованным грузовиком.

Водитель автобуса оказался зажат в кабине, для оказания ему помощи сотрудники полиции вызвали спасателей. Двое из пассажиров обратились за медицинской помощью.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия.