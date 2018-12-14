Мнение замглавы Бердска: Голубой цвет волос 12-летней девочки — это упущение родителей
Вернуть ёлку на площадь Горького требуют жители Бердска
Возмутились торговлей шубами в фойе кинотеатра «Орион» жители Бердска
Ликвидировала “страсбургского стрелка” полиция Франции
Замглавы Бердска: Для ликвидации второй смены из 4 000 учащихся нужно построить еще три школы
Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска
Лайнер «Уральских авиалиний» при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу
Выселяют из квартир за ипотечные долги жителей Бердска
Автобус с пассажирами влетел в бетонный разделитель на трассе Новосибирск-Кемерово