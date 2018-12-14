Скворцову обеспокоило массовое ожирение и высокое потребление сахара и соли.

Выбор россиянами продуктов питания нерационален, мужчины стали вдвое больше страдать ожирением, прорабатываются меры сокращения потребления соли и сахара, в том числе повышение акцизов, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Питание россиян нельзя считать в полной мере рациональным», — сказала Скворцова на заседании Совета законодателей в четверг.

Она отметила, что, согласно данным ВОЗ, 44% диабета, 41% онкологических заболеваний связаны с избыточным весом, а в России «абдоминальное ожирение (в области живота — ИФ) отмечается более чем у двух третей обследованных».

«В возрасте 35-40 лет ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 года — 36% и 52% соответственно. Двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12 до 27%», — сказала Скворцова.

По ее словам, также выявляется рост гипертонии, а в ее развитии существенную роль играет потребление соли: «Избыточно потребляют соль 50%, чаще мужчины».

«Фастфудом питается каждый пятый россиянин, особенно жители мегаполиса», — отметила министр.

По ее данным, в прошлом году потребление овощей составляло 73% от рекомендуемых норм, а сахара и кондитерских изделий — 130%.

В связи с этим перед российскими министерствами и ведомствами стоит задача по сокращению потребления сахара и соли, в том числе детьми, сказала министр.

В частности, по ее словам, эксперты предлагают «различные модели, например, введение акцизных налогов на напитки, содержащие большое количество сахара».

«Предлагаем членам парламента принять участие в работе по этим проектам», — сказала Скворцова.

Также она попросила законодателей поддержать законопроект о йодировании соли — по данным министра, в настоящее время 650 тысяч детей страдают от заболеваний щитовидной железы, что могло предотвратить достаточное потребление йода.

На днях пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что больше половины смертей в России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием.

Источник: Интерфакс