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Фастфудом питается каждый пятый россиянин

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Фастфудом питается каждый пятый россиянин

Россиян обяжут есть меньше соли и сахара. В возрасте 35-40 лет ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 года — 36% и 52% соответственно.

14.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Фастфудом питается каждый пятый россиянин

Глава Минздрава упрекнула россиян в нерациональном питании

Скворцову обеспокоило массовое ожирение и высокое потребление сахара и соли.

Выбор россиянами продуктов питания нерационален, мужчины стали вдвое больше страдать ожирением, прорабатываются меры сокращения потребления соли и сахара, в том числе повышение акцизов, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Питание россиян нельзя считать в полной мере рациональным», — сказала Скворцова на заседании Совета законодателей в четверг.

Она отметила, что, согласно данным ВОЗ, 44% диабета, 41% онкологических заболеваний связаны с избыточным весом, а в России «абдоминальное ожирение (в области живота — ИФ) отмечается более чем у двух третей обследованных».
«В возрасте 35-40 лет ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 года — 36% и 52% соответственно. Двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12 до 27%», — сказала Скворцова.

По ее словам, также выявляется рост гипертонии, а в ее развитии существенную роль играет потребление соли: «Избыточно потребляют соль 50%, чаще мужчины».

«Фастфудом питается каждый пятый россиянин, особенно жители мегаполиса», — отметила министр.

По ее данным, в прошлом году потребление овощей составляло 73% от рекомендуемых норм, а сахара и кондитерских изделий — 130%.

В связи с этим перед российскими министерствами и ведомствами стоит задача по сокращению потребления сахара и соли, в том числе детьми, сказала министр.

В частности, по ее словам, эксперты предлагают «различные модели, например, введение акцизных налогов на напитки, содержащие большое количество сахара».

«Предлагаем членам парламента принять участие в работе по этим проектам», — сказала Скворцова.

Также она попросила законодателей поддержать законопроект о йодировании соли — по данным министра, в настоящее время 650 тысяч детей страдают от заболеваний щитовидной железы, что могло предотвратить достаточное потребление йода.

На днях пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что больше половины смертей в России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. бармалей

    Помню в 90-е «харю наесть» у некоторых недалеких модно было. И сейчас встречаю таких в спортивных костюмах с пузом и в кепке и с пивом, чаще почему то на микраже.

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