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Отец продал квартиру и отдал 950 тыс. руб. лжеколлекторам в счет погашения долга за сына

Четверо жителей Новосибирска «удачно» довыбивались долги. Экс-жене должника подозреваемые угрожали распространением компрометирующей информации по месту работы, если она не вернет 150 тыс. руб.

14.12.2018 Фото: стопкадр видео 4 коммент.
 
Отец продал квартиру и отдал 950 тыс. руб. лжеколлекторам в счет погашения долга за сына

В Новосибирске сотрудниками полиции пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в вымогательстве денежных средств

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области при участии Росгвардии задержаны четверо местных жителей в возрасте от 24 до 39 лет, подозреваемых в серии вымогательств в отношении граждан, имеющих долговые обязательства», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности участники группы свою противоправную деятельность осуществляли под видом коллекторского агентства. Поиск клиентов они производили посредством распространения визитных карточек. При получении заявки от заказчика они совершали многократные телефонные звонки должникам, в настойчивой форме требуя возврата ему денег, угрожая уничтожением имущества и причинением вреда здоровью граждан и их родственников. Кроме того, фигуранты направляли по адресам проживания потерпевших похоронные венки, а также разбивали окна в квартирах и стекла автомобилей.

«По имеющейся информации, одного из мужчин злоумышленники вывезли в лес, где, угрожая физическим насилием, требовали вернуть долг. В другом случае местный житель, получив от них угрозы, продал квартиру и отдал 950 тысяч рублей в счет погашения долга за своего сына. Бывшей жене должника подозреваемые угрожали распространением компрометирующей информации по месту работы, если она не вернет 150 тысяч рублей, другой потерпевшей– облить лицо кислотой», — рассказала Ирина Волк.

При проведении обыска в «офисе», который арендовали подозреваемые, а также по местам их проживания оперативники изъяли планшетные компьютеры, ноутбуки, телефоны, банковские карты, ножи, папки с клиентскими досье, бинокль, респираторные маски, печати, долговые расписки, записи номеров телефонов круглосуточной доставки похоронных венков, рекламные визитные карточки «Верну долг», системный блок с установленным программным обеспечением с непрерывным автодозвоном.

«По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении троих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — добавила официальный представитель ведомства.

Источник: ГУ МВД РФ по НСО


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(4) Комментариев

  1. Александр

    По три года условно получат да и все. У нас для таких отморозков суд гуманный. Это если бы кто ни будь из потерпевших их покалечил то да, впаяли бы по полной.

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  2. я

    раньше это называлось рэкет

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  3. Аноним

    Но долги -то всё-таки были? Или просто с испугу взрослый мужик квартиру продал?

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