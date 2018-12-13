Друзья, соратники, рыбаки. Кто был сегодня в Бердске, на рыбалке по тройке? У меня выпал бур?!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалДрузья, соратники, рыбаки. Кто был сегодня в Бердске, на рыбалке по тройке? Может, кто видел? Прямо на входе, где проходят рыбаки, около 13 часов сегодня из саней, выпал БУР. Его подобрали возвращающиеся рыбаки. Мужики, верните, пожалуйста, бур. Мне его жена подарила.