Запаситесь водой для унитаза! Холодную отключат 14 декабря в Микрорайоне Бердска

Комбинат бытовых услуг сообщает, что 14 декабря отключат холодную воду на ЦТП-3А в Микрорайоне Бердска.

В связи с устранением дефекта на водопроводе d=250 по адресу ул.Микрорайон, 35, не будет холодной воды:

ул.Микрорайон, 22, 22а,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 41, 42, школа № 12, детская поликлиника № 2.

Воды не будет 14 декабря с 8.00, до устранения дефекта.