1,4 млн ветеранов Великой Отечественной войны будут получать по 44 тыс. рублей ежемесячно

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увеличение разовых выплати ветеранам связана лишь с одним, к сожалению это естественная убыли бывших фронтовиков. Каждый год их становится все меньше, поэтому и возрастают номинальные выплаты, а общие суммы из бюджета с каждым годом на эти цели сокращаются.
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Реальных ветеранов в разы меньше.
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ну. уже квартирами и машинами всех ветеранов обеспечили
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