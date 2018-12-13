1,4 млн ветеранов Великой Отечественной войны будут получать по 44 тыс. рублей ежемесячно

Зампредседателя правительства напомнила, что в настоящее время на территории РФ проживают 1,4 млн ветеранов и инвалидов ВОВ, приравненных к ним лиц и членов семей.

Ежемесячное пенсионное обеспечение участников Великой Отечественной войны составит в 2019 году порядка 44 тыс. рублей. Об этом сообщила в среду заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании оргкомитета «Победа».

«Правительство поступательно принимает решения об увеличении такого материального обеспечения… Такой размер обеспечения в 2019 году составит 44 тыс. рублей для участников Великой Отечественной войны. При этом я хотела бы обратить внимание, что и далее увеличение пенсий будет производиться выше инфляции и увеличение единовременной денежной выплаты в соответствии с фактической инфляцией», — сказала она.

Голикова напомнила, что в настоящее время на территории РФ проживают 1,4 млн ветеранов и инвалидов ВОВ, приравненных к ним лиц и членов семей.

Источник: ТАСС