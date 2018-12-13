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1,4 млн ветеранов Великой Отечественной войны будут получать по 44 тыс. рублей ежемесячно

Об этом сообщила в среду заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании оргкомитета «Победа».

13.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
1,4 млн ветеранов Великой Отечественной войны будут получать по 44 тыс. рублей ежемесячно

Участники ВОВ в 2019 году будут ежемесячно получать в среднем по 44 тыс. рублей

Зампредседателя правительства напомнила, что в настоящее время на территории РФ проживают 1,4 млн ветеранов и инвалидов ВОВ, приравненных к ним лиц и членов семей.
Ежемесячное пенсионное обеспечение участников Великой Отечественной войны составит в 2019 году порядка 44 тыс. рублей. Об этом сообщила в среду заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании оргкомитета «Победа».

«Правительство поступательно принимает решения об увеличении такого материального обеспечения… Такой размер обеспечения в 2019 году составит 44 тыс. рублей для участников Великой Отечественной войны. При этом я хотела бы обратить внимание, что и далее увеличение пенсий будет производиться выше инфляции и увеличение единовременной денежной выплаты в соответствии с фактической инфляцией», — сказала она.

Голикова напомнила, что в настоящее время на территории РФ проживают 1,4 млн ветеранов и инвалидов ВОВ, приравненных к ним лиц и членов семей.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    увеличение разовых выплати ветеранам связана лишь с одним, к сожалению это естественная убыли бывших фронтовиков. Каждый год их становится все меньше, поэтому и возрастают номинальные выплаты, а общие суммы из бюджета с каждым годом на эти цели сокращаются.

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  2. igk63

    Реальных ветеранов в разы меньше. :(

    Thumb up 5 Thumb down 0

  3. zizou

    ну. уже квартирами и машинами всех ветеранов обеспечили 8)

    Thumb up 3 Thumb down 0

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