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Новый год: Искусственную елку и городок откроют 28 декабря в Бердска

Городские елки традиционно откроются на трех площадках: возле ДК «Родина» и ДЦ «Октябрь» и кинотеатра «Орион».

12.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Новый год: Искусственную елку и городок откроют 28 декабря в Бердска

Новопоселковцы украшают на Новый год живую елку

Готовится к встрече Нового года Бердск. Городские новогодние праздники пройдут на трех площадках: в городском парке культуры и отдыха рядом с кинотеатром «Орион», возле ДК «Родина» и у досугового центра «Октябрь» в Новом поселке.

Открытие елки возле ДЦ «Октябрь» планируется 23 декабря в 13.00, на праздничной площадке городского парка культуры — 28 декабря в 18.00, возле ДК «Родина» — 29 декабря в 15.00, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 12 декабря начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

Возле кинотеатра «Орион» установят искусственную ель, приобретенную городом несколько лет назад. Рукотворная красавица появится и у ДК «Родина». А вот сотрудникам ДЦ «Октябрь» не приходится сталкиваться с установкой непременного новогоднего атрибута — новогоднее дерево растет как раз посреди площади. Им его приходится только наряжать.


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