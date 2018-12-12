Самоуничтожилась: ракета С-350 взорвалась на полигоне Капустин Яр
Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Глыбу снега не нашли на доме №83 по ул. Ленина в Бердске
Угнал Lexus и врезался в забор житель Бердска
Турчак: это выходит за рамки морального понимания! Мэр повышает себе зарплату на 40%
Мусорный закон: ежемесячно 100 рублей с носа заплатят за вывоз мусора жители Бердска
Роскомнадзор: оштрафовать Google на 500 тыс. рублей!
Новый год: Искусственную елку и городок откроют 28 декабря в Бердска
Намыли золота на 274 млн рублей в природном заказнике «старатели» в Новосибирской области
Инструкция: что гарантирует Конституция РФ детям и родителям