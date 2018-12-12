Новый год: Искусственную елку и городок откроют 28 декабря в Бердска

Готовится к встрече Нового года Бердск. Городские новогодние праздники пройдут на трех площадках: в городском парке культуры и отдыха рядом с кинотеатром «Орион», возле ДК «Родина» и у досугового центра «Октябрь» в Новом поселке.

Открытие елки возле ДЦ «Октябрь» планируется 23 декабря в 13.00, на праздничной площадке городского парка культуры — 28 декабря в 18.00, возле ДК «Родина» — 29 декабря в 15.00, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 12 декабря начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

Возле кинотеатра «Орион» установят искусственную ель, приобретенную городом несколько лет назад. Рукотворная красавица появится и у ДК «Родина». А вот сотрудникам ДЦ «Октябрь» не приходится сталкиваться с установкой непременного новогоднего атрибута — новогоднее дерево растет как раз посреди площади. Им его приходится только наряжать.