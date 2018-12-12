Прах Людмилы Алексеевой похоронят в США

Самоуничтожилась: ракета С-350 взорвалась на полигоне Капустин Яр
Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Глыбу снега не нашли на доме №83 по ул. Ленина в Бердске
Угнал Lexus и врезался в забор житель Бердска
Турчак: это выходит за рамки морального понимания! Мэр повышает себе зарплату на 40%
Мусорный закон: ежемесячно 100 рублей с носа заплатят за вывоз мусора жители Бердска
Роскомнадзор: оштрафовать Google на 500 тыс. рублей!
Новый год: Искусственную елку и городок откроют 28 декабря в Бердска
Намыли золота на 274 млн рублей в природном заказнике «старатели» в Новосибирской области
Инструкция: что гарантирует Конституция РФ детям и родителям
интересно….
а почему, если у российского правозащитника семья за бургом — это нормально.
а если у кремлевского политика — то нет.
как то икающий Брилев вспомнился, и показалось что какие-то двойные стандартны…..
2 0
общественник это совсем не тоже самое что чиновник у власти(!).
1 1
да, но здесь не про общественника в чистом виде речь.
— В 2002—2012 годах — член Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации (впоследствии преобразован в Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека)
— С 3 декабря 2018 года — член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Как по мне: вполне себе чиновник гос.аппарата.
При этом Людмила Михайловна с 1982 года имела гражданство США.
P.S. безмерно уважая Людмилу Михайловну,
просто послевкусие откровенной травли (именно так я считаю) Брилева покоя не дает.
2 0
Брилев — вообще журналист.. а никакой не чиновник у власти, но вам же это не мешало участвовать в его порицании
0 1
сугубо одна из ваших фантазий.
Мне вааще пофиг кто это и зачем.
1 1