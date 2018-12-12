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Прах Людмилы Алексеевой похоронят в США

Ее кремируют на Троекуровском кладбище, и дети заберут урну с собой, сообщил член МХГ Валерий Борщев.

12.12.2018 Фото: pixabay 5 коммент.
 
Прах Людмилы Алексеевой похоронят в США

В Вашингтоне находится семейная могила правозащитницы

Главу «Московской Хельсинкской группы» Людмилу Алексееву похоронят в семейной могиле в США, сообщил член МХГ Валерий Борщев.

«Ее кремируют на Троекуровском кладбище, и дети заберут урну с собой», — сказал Борщев «Интерфаксу».

Он отметил, что в Вашингтоне находится семейная могила правозащитницы.

Алексеева скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни. Во вторник в Центральном доме журналиста состоялось прощание с правозащитницей.

Источник: Интерфакс


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    интересно….
    а почему, если у российского правозащитника семья за бургом — это нормально.
    а если у кремлевского политика — то нет.
    как то икающий Брилев вспомнился, и показалось что какие-то двойные стандартны…..

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    • a.danilov

      общественник это совсем не тоже самое что чиновник у власти(!).

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      • Аноним

        да, но здесь не про общественника в чистом виде речь.

        — В 2002—2012 годах — член Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации (впоследствии преобразован в Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека)
        — С 3 декабря 2018 года — член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

        Как по мне: вполне себе чиновник гос.аппарата.
        При этом Людмила Михайловна с 1982 года имела гражданство США.

        P.S. безмерно уважая Людмилу Михайловну,
        просто послевкусие откровенной травли (именно так я считаю) Брилева покоя не дает.

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      • Аноним

        Брилев — вообще журналист.. а никакой не чиновник у власти, но вам же это не мешало участвовать в его порицании ;)

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