Прах Людмилы Алексеевой похоронят в США

Главу «Московской Хельсинкской группы» Людмилу Алексееву похоронят в семейной могиле в США, сообщил член МХГ Валерий Борщев.

«Ее кремируют на Троекуровском кладбище, и дети заберут урну с собой», — сказал Борщев «Интерфаксу».

Он отметил, что в Вашингтоне находится семейная могила правозащитницы.

Алексеева скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни. Во вторник в Центральном доме журналиста состоялось прощание с правозащитницей.

Источник: Интерфакс