Роскомнадзор: оштрафовать Google на 500 тыс. рублей!

В ноябре ведомство составило протокол об административном нарушении
Ведомство также может возбудить еще одно административное дело против компании.
Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию Google на 500 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства — неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС). Об этом сообщил во вторник журналистам глава ведомства Александр Жаров
«Оштрафовали Google на 500 тыс. рублей», — сказал Жаров, добавив, что ведомство продолжит наблюдать за компанией на предмет исполнения законодательства РФ.
«Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google», — сказал он.
Жаров напомнил, что компания в установленные сроки не подключилась к ФГИС с перечнем заблокированных в России сайтов.
В ноябре ведомство составило протокол об административном нарушении.
Как ранее отметили в Роскомнадзоре, по российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что Google может быть оштрафован на 500-700 тыс. рублей за отказ подключиться к ФГИС.
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