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Теракт: Число погибших при стрельбе в Страсбурге выросло до четырех

По данным портала France Info, подозреваемый, 29-летний уроженец Страсбурга, должен был быть задержан во вторник утром за убийство, «но его не оказалось дома».

12.12.2018 Фото: © AFP 2018 / PATRICK HERTZOG 2 коммент.
 
Теракт: Число погибших при стрельбе в Страсбурге выросло до четырех

Число погибших при стрельбе в Страсбурге выросло до четырех, сообщили СМИ

Число погибших в результате стрельбы в Страсбурге возросло до четырех, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее сообщалось о двух погибших и 11 пострадавших в результате стрельбы.
По данным портала France Info, подозреваемый, 29-летний уроженец Страсбурга, должен был быть задержан во вторник утром за убийство, «но его не оказалось дома».

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «Спасибо Франции за то, что приютили моих родителей.
    Спасибо Франции за то, что дали нам социальное жилье и пособие.
    Спасибо за то, что за вооруженное нападение я получил в 2011 году всего 2 года.
    Спасибо за то, что меня бесплатно учили, кормили, одевали всех моих многочисленных братьев и сестер.
    Спасибо вам всем за то, что, несмотря на мое нахождение в списке опасных преступников, я спокойно раздобыл автомат.
    И отблагодарил вас всех от всей своей благодарной души. Кстати, не забывайте пахать и исправно платить налоги на содержание таких, как я.»

    Но главное что не бедстуют, да, либеральчики?

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  2. Гость

    Пышный расцвет толерастии! Вот ещё одна новость! Из Австрии!
    «17-летний беженец из Афганистана сдался венской полиции. Его обвиняют в убийстве 16-летней австрийской девушки.
    Ранее розыск вероятного убийцы был объявлен по всей Европе, так как австрийская полиция предполагала, что он мог сбежать в другую страну.
    Школьницу нашла мертвой мать в ее комнате с двумя ножевыми ранениями в городе Штайр на севере Австрии. По ее словам, преступник сбежал через окно.
    «Как выяснило следствие, злоумышленник был в комнате с жертвой. Когда мать девушки зашла к ней, его уже не было. При этом окно было открыто», — заявил пресс-секретарь полиции Верхней Австрии Михаэль Бабл.
    Как сообщается, молодой человек прибыл из Афганистана в Австрию три года назад и проживал в миграционном центре. Молодые люди познакомились в «Фейсбуке».» (С) 8)

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