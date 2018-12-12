Теракт: Число погибших при стрельбе в Страсбурге выросло до четырех

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«Спасибо Франции за то, что приютили моих родителей.
Спасибо Франции за то, что дали нам социальное жилье и пособие.
Спасибо за то, что за вооруженное нападение я получил в 2011 году всего 2 года.
Спасибо за то, что меня бесплатно учили, кормили, одевали всех моих многочисленных братьев и сестер.
Спасибо вам всем за то, что, несмотря на мое нахождение в списке опасных преступников, я спокойно раздобыл автомат.
И отблагодарил вас всех от всей своей благодарной души. Кстати, не забывайте пахать и исправно платить налоги на содержание таких, как я.»
Но главное что не бедстуют, да, либеральчики?
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Пышный расцвет толерастии! Вот ещё одна новость! Из Австрии!
«17-летний беженец из Афганистана сдался венской полиции. Его обвиняют в убийстве 16-летней австрийской девушки.
Ранее розыск вероятного убийцы был объявлен по всей Европе, так как австрийская полиция предполагала, что он мог сбежать в другую страну.
Школьницу нашла мертвой мать в ее комнате с двумя ножевыми ранениями в городе Штайр на севере Австрии. По ее словам, преступник сбежал через окно.
«Как выяснило следствие, злоумышленник был в комнате с жертвой. Когда мать девушки зашла к ней, его уже не было. При этом окно было открыто», — заявил пресс-секретарь полиции Верхней Австрии Михаэль Бабл.
Как сообщается, молодой человек прибыл из Афганистана в Австрию три года назад и проживал в миграционном центре. Молодые люди познакомились в «Фейсбуке».» (С)
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