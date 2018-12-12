Теракт: Число погибших при стрельбе в Страсбурге выросло до четырех

Число погибших в результате стрельбы в Страсбурге возросло до четырех, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось о двух погибших и 11 пострадавших в результате стрельбы.

По данным портала France Info, подозреваемый, 29-летний уроженец Страсбурга, должен был быть задержан во вторник утром за убийство, «но его не оказалось дома».

Источник: РИА Новости